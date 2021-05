Sobiranisme

L’Assemblea Nacional de Decidim ratifica el relleu de Toni Infante per la jove Zahia Guidoum

La tercera assemblea nacional de Decidim ha ratificat la nova direcció i documents polítics de l’entitat després d’un llarg procés de debat intern participatiu. La jornada de dues hores ha transcorregut amb normalitat, amb un comiat emotiu de l’actual coordinador Toni Infante, que ha recordat figures cabdals per a la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià com ara Toni Terrones, Agustí Agulló o Enric Tàrrega. La jornada ha comptat també amb salutacions de les presidentes de les seues entitats agermanades, Elisenda Paluzie de l’Assemblea Nacional Catalana i Margalida Miquel, de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca. Igualment, ha rebut les salutacions de les presidències d’entitats referents de la societat civil valenciana: Vicent Maurí d’Intersindical Valenciana, Anna Oliver d’Acció Cultural del País Valencià, Natxo Badenes d’Escola Valenciana, Manel Carceller de la Plataforma per la Llengua del País Valencià, Josep Escribano d’El Tempir, Ausiàs Galbis de Ca Saforaui, Michelangelo La Spina de Juga en Valencià i Manel Rodríguez Castelló de Solidaritat i República del País Valencià han donat la seua salutació i agraït la feina feta al fins ara coordinador Toni Infante.

Toni Infante (text complet), coordinador de l’entitat fins hui ha declarat:

“Decidim, acaba ara una etapa. Jo personalment estic molt orgullós i cofoi de tot el que hem fet i de totes i cadascuna les persones que heu participat i participeu d'aquesta aventura que no ha fet res més que començar. Podíem dir que ara comença de debò el camí cap a un País Valencià, més lliure, més inclusiu, més igualitari i més republicà. Vull dir que ha estat un honor haver-vos conegut i tenir-vos per companys i companyes lleials als vostres compromisos lliurement presos i la vostra fidelitat al nostre poble”

Zahia Guidoum, actual coordinadora ha declarat:

“Els èxits de Decidim com posar l’infrafinançament al centre del debat polític o l’alliberament de l’AP7 són èxits col·lectius del poble valencià, però són èxits també que els devem a la feina constant del company Toni Infante. Moltes gràcies, Toni per la teua feina inesgotable per la terra que hui continua, malgrat que en segona línea. No tindrem mai suficients paraules per a agrair la teua vocació i dedicació per a aconseguir la llibertat del nostre País i la vida digna dels valencians i valencianes. Hui, Toni dona exemple una altra vegada impulsant una renovació de la direcció de Decidim i demostrant a la societat civil valenciana que els canvis generacionals són necessaris per a la democràcia i per a poder seguir treballant de forma útil per al nostre País València”.

Consol Barberà, militant del Bloc i actual portaveu de Compromís per Alaquàs, Juanjo Giner, segon tinent alcalde de Bellreguard, Paco Macià, membre de la Marea Blanca de les Comarques del sud i Eduard Garcia, militant local d'Esquerra Unida-Unides Podem i membre de la Junta del Centre Ovidi Montllor d'Alcoi són unes altres figures de l'actual permanent que es presenten a la reelecció. Tres noves incorporacions, la jove sociòloga Lydia Iniesta, el militant d'Iniciativa, regidor i portaveu de Compromís a Cabanes David Casanova i el lingüista Erik Jansen, tanquen el nou equip multicultural, paritari i rejovenit.