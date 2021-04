14-F

La diputada Laia Estrada ha participat d’un diàleg amb la població i ha respòs a dubtes sobre el moment

La CUP-NCG ha organitza aquest diumenge a l’Antiga Audiència de Tarragona una xerrada presencial i amb aforament limitat amb la diputada al Parlament de Catalunya, Laia Estrada. La xerrada, anomenada “La CUP respon: tot allò que voleu saber i no us atreviu a preguntar ” ha tingut com a objectiu explicar i socialitzar l’estratègia de la CUP-NCG per aquesta legislatura, així com poder respondre les preguntes i escoltar les preocupacions de la gent, en l’actual context de crisi social, econòmica i política.

Més d’una trentena de persones han participat de l’acte, organitzat per l’Assemblea Local de la CUP de Tarragona, i han escoltat i preguntat a la diputada Estrada. Entre els dubtes i inquietuds que ha manifestat el públic hi ha la situació actual vers la investidura de Pere Aragonès, estratègia de confrontació amb l’estat, treballar pel blindatge de la llengua catalana, el paper de la Mesa del Parlament, la Renda Bàsica Universal o la mobilització popular.