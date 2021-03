Llibres

L'editorial Tigre de Paper celebra el seu desè aniversari

Considera que el balanç ha estat molt positiu perquè al llarg d'aquests 10 anys s'han fet un lloc en l'ecosistema català teixint aliances i generant complicitats, especialment amb les editorials independents nascudes la darrera dècada; entre totes han aportat frescor i vitalitat al panorama literari català.

Aquest any l'editorial Tigre de Paper celebra el seu desè aniversari. Per celebrar-ho, s'està preparant una jornada festiva el mes de juny a Manresa. A més, d'està treballant per obrir un debat sobre el paper de la cultura i que en sorgeixi una proposta per a la radicalitat cultural catalana en el segle XXI.

L'editorial ha enfortit l'ecosistema del llibre radical, fet a Catalunya i en català. Tot i que van explorar els diferents gèneres i obrir horitzons diferents. Van començar amb la narrativa, van incorporar l'assaig, també van fer poesia, novel·la gràfica i recentment van impulsat la seva primera col·lecció de llibres infantils. En total, coincidint amb el desè aniversari, han superat els 100 títols publicats.

Una de les seves voluntats centrals era arribar més enllà de tota aquella gent que ja estava conscienciada i compromesa. Volíen que els seus llibres fossin la porta d'entrada a molta gent que té inquietuds i la ment desperta al pensament crític.

Especialització en l'assaig

Tigre de Paper s'ha especialitzat sobretot en l'assaig amb l'objectiu de resoldre la mancança que tenim d'aquest gènere en català. Per sort, altres editorials s'hi han sumat i ens hem retroalimentat les unes i les altres. Per nosaltres és cabdal i de salut política i social que els debats d'actualitat es puguin dur a terme en la nostra llengua.

És per això que ha publicat autors i autores d'assaig de renom internacional com la teòrica feminista Silvia Federici (acabem de publicar el seu quart llibre amb nosaltres), la filòsofa Judith Butler, hem publicat per primera vegada en català Angela Davis i ben aviat publicarem Noam Chomsky.

A més, els darrers anys ha l'aposta d'impulsar que autors i autores joves catalans creïn i reflexionin des del nostre context polític, social i cultural sobre els debats que la societat necessita. "Necessitem autors que aterrin aquestes reflexions a la nostra realitat" afirma l'ediditorial.

Projecte contracultural global

Tigre de Paper no va néixer només per ser una editorial, sinó que des del principi volien crear un projecte contracultural global que confrontés la manera que s'entenia i s'entén la literatura i la cultura des del punt de vista hegemònic. Volíem fer un projecte que pogués donar una resposta a la mercantilització de la cultura des de tots els vessants del món de les idees.





D'una banda, han impulsat la És per això que, a banda de Tigre de Paper, des de la cooperativa Cultura21 s'ha impulsat diferents projectes que neixen a raser de l'editorial i que alhora l'enforteixen i s'enforteixen d'una manera recíproca.D'una banda, han impulsat la Fira Literal , que després de sis anys s'ha convertit en una de les fires del llibre més importants de Catalunya amb la participació d'una vuitantena d'editorials de tot l'estat i una quarantena internacionals; on han passat premis Nobel; on hem fet conferències amb mil assistents, i on hi ha una assistència en un sol cap de setmana de 10-15.000 persones.