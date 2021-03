LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona vol un pla “ambiciós” per protegir els entorns escolars dels cotxes

· La formació porta al ple una moció per impulsar la pacificació al voltant dels centres i així millorar la salut i seguretat dels infants

· Lamenten que el govern no hagi aprofitat l’últim any per fer una política en mobilitat sostenible i de recuperació de carrers “més valenta”

Laia Pèlach Saget