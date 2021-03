LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona considera que les inversions del govern són “incongruents” amb els eixos pressupostaris plantejats

· La formació municipalista reitera que cal una “inversió ambiciosa” en habitatge i que cal dotar els barris de nous equipaments sociocomunitaris

Guanyem Girona ha reiterat el seu desacord amb les inversions fetes públiques pel govern de Marta Madrenas. La formació municipalista considera que els projectes que es portaran a votació al proper ple no serviran per “fer front a l’emergència social i econòmica que pateix Girona”. Des de Guanyem han explicat que, tot i que han mantingut converses amb el govern, a dia d’avui només se’ls hi ha presentat un document “ple de bones paraules però sense concrecions pressupostàries”. Alhora, Andreu ha subratllat que els eixos prioritaris esbossats en aquest document són “incongruents” amb les inversions que el govern vol aprovar. La regidora del principal partit a l’oposició ha definit aquestes inversions com “un seguit d’obres amb anys de retard però que no aporten solucions de d’envergadura a la crisi social i econòmica que pateix la ciutadania de Girona”.

Sobre el document amb les prioritats pressupostàries que ha fet arribar el govern a Guanyem, la regidora Andreu primer n’ha destacat el retard: “Som a març però aquestes converses les hauríem d’haver tingut al novembre”. Paral·lelament Andreu ha lamentat “la manca de concreció en polítiques del document”, per després recordar que d’entre les principals ciutats catalanes només Girona continua sense uns nous pressupostos adaptats a la Covid.

Guanyem ha insistit en la necessitat que el govern faci pública una proposta de pressupostos perquè ha assenyalat que l’esborrany que els hi han fet arribar “és més una declaració d’intencions que no pas un pressupost”. Així, Andreu ha destacat que comparteixen els eixos a prioritzar plasmats en aquest document però adverteixen que no hi ha “cap tipus de concordança amb les partides presentades fins a dia d’avui en forma d’inversions”.

Per a Guanyem, la sortida de la crisi passa per una inversió “realment ambiciosa en habitatge” perquè consideren que es tracta d’un “problema transversal i de ciutat”, per la dotació d’equipaments sociocomunitaris als barris com poden ser centres socials o menjadors socials per a la gent gran i per “una aposta valenta per fer front a l’emergència climàtica”. “Destinar una oportunitat única com la que tenim aquest any amb els diners extres d’inversions en projectes que acumulen anys de retards és no entendre l’emergència que pateix Girona”, ha reblat Cristina Andreu.

Guanyem ha traslladat al govern la necessitat d’unes inversions que potenciïn aquests eixos amb partides “contundents” que puguin esdevenir un “pla de xoc contra els estralls de la pandèmia”.

Acords de pressupostos pendents

D’altra banda, des del principal partit a l’oposició també han recordat que el govern “encara té pendents bona part dels acords de pressupostos arribats amb Guanyem l’any passat”. Així, han assenyalat que tenen “poca confiança amb la voluntat política i la capacitat gestora” de l’executiu de Madrenas. La regidora Andreu ha llistat alguns dels acords no complerts com la creació d’una taula per repensar Temps de Flors, diverses pacificacions de carrers, o la nova Oficina Energètica Municipal. Guanyem denuncia que el govern tampoc ha fet realitat diversos projectes pactats als barris com un projecte de dinamització a Santa Eugènia, l’execució de les inversions pendents a la Devesa i Pedreres o iniciar els passos per tirar endavant el pont que uneixi carrer del Carme i Montilivi o la reforma del pont de l’Areny.