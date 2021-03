Els reis d'Espanya volen visitar Andorra a final de mes

Segons informa el Diari d'Andorra els reis d’Espanya visitaran Andorra dijous i divendres 25 i 26 de març. La trobada institucional tindrà lloc aproximadament un mes abans que se celebri a Andorra la Cimera Iberoamericana (dimecres 21 d'abril) i es concentrarà en major part a Andorra la Vella. Segons ha pogut saber el Diari d'Andorra, es preveu que Felip VI i la reina Leticia arribin dijous 25 de març al migdia i que s’allotgin en un hotel de la capital. En la que serà la primera visita oficial del cap d’Estat d’Espanya, està previst que es trobi amb el cap de Govern, Xavier Espot, la síndica general, Roser Suñé, amb els presidents de tots els grups parlamentaris tant de la majoria com de l’oposició i amb els representants dels Coprínceps, a més de l’ambaixador espanyol, Àngel Ros , i altres autoritats del país. L’agenda també inclourà una visita al Colegio Español María Moliner ( a la pàgina web de l'escola no hi ha la versió en català tot i que el català és l'única llengua oficial a Andorra ) i al comú d’Andorra la Vella amb la presència dels cònsols de la capital.