Avortament

Campanya per exigir l'avortament lliure i gratuït a Andorra

Colectius feministes d'Andorra i de l'Alt Urgell, juntament amb organitzacions polítiques compromeses amb la lluita feminista exigeixen la despenalització immediata de l’avortament a Andorra i demanen al govern andorrà deixi de sotmetre’s a les amenaces del Bisbat d’Urgell.

A Andorra l'avortament està prohibit fins i tot en els tres supòsits bàsics: en cas de violació, en cas de perill de vida per la mare i en cas de malformació del fetus, i per a qualsevol d’aquests motius les dones andorranes ens veiem obligades a marxar i avortar sota una altra legislació.

Denuncien aquesta greu situació de penalització i criminalització que respon a una motivació política, exercida per estructures de poder on regna un fonamentalisme religiós alimentat per lobbies econòmics, masclistes i conservadors que governen el país per mantenir un estat masclista i heteropatriarcal.

Assenyalen com a un dels majors responsables d'aquesta situació de "masclisme aberrant" al Copríncep del Principat d'Andorra i Bisbe de la Seu d'Urgell Joan Enric Vives.

Puntualitzen que "les dones de classe baixa quedem doblement discriminades si no ens podem permetre l’avortament fora del país per falta de recursos econòmics i social, i ens veiem obligades a ser mares sota qualsevol circumstància, independentment de si se li pot oferir o no una vida digna a les nostres filles".