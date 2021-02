14-F

La CUP-UNCPG dona suport a la derogació immediata del ramal MAT i s’oposa a la construcció de la variant C63 de Sils i Riudarenes

Els caps de llista per Girona, Dani Cornellà i Montserrat Vinyets van visitar a les companyes de la Plataforma no a la MAT Selva i Plataforma no a la Variant c63 en una trobada a Riudarenes.

La formació cupaire s’oposa la construcció d’ambdós projectes, que a part de tenir un cost desmesurat, afectarien greument la vida i l’ecosistema de la comarca de La Selva.



En la trobada es va fer palès de l’oposició veïnal dels projectes, els quals no s’han pactat ni consensuat amb els veïns i veïnes. A més a més, també es va deixar constància de l'oposició de l’Associació de comerciants de Riudarenes a la construcció de la variant de la C63. La plataforma posa de manifest que ja tenen la variant de la C-25 i l’A2 per a desplaçar-se entre els municipis, i que aquesta construcció només aportaria 19 segons de guany a l’hora de desplaçar-se. A més a més posen de relleu que la despesa econòmica és desmesurada, sent de 500.000€ per a la construcció de només 7km de carretera.



Pel que fa al ramal de la línia de Molta Alta Tensió, es vol construir un ramal que vol anar des de la torre 134 de Setmenat-Bescanó-Baixàs fins a la subestació de Riudarenes on transformar els 400 Kv en 220 v i després a 110. La Plataforma No a la MAT Selva al·lega que és un projecte desmesurat, on es plantegen trenta-set torres de setanta metres cadascuna en disset kilòmetres amb més de dues torres per quilòmetre per a un bon funcionament del TAV, un tren que ja funciona amb normalitat. El cost del projecte s’eleva a 13 milions d’euros.