Guanyem Girona denuncia “l’ús partidista” del correu electrònic d’Alcaldia

· Els sindicats del consistori han emès un comunicat conjunt on critiquen per “inadequat” el missatge signat per l’alcaldessa

Guanyem Girona ha denunciat “l’ús partidista” del correu electrònic d’Alcaldia, que dimarts va enviar a tots els treballadors de l’Ajuntament un missatge on se’ls hi demanava “col·laboració” per revertir una votació sobre les inversions del ple de dilluns. Dilluns l’equip de govern no va aconseguir aprovar les inversions pel vot contrari de tota l’oposició. Des de Guanyem denuncien que es tracta d’un “ús clarament partidista de la institució”. Per la seva banda, tots els sindicats que representen els treballadors del consistori han emès un comunicat conjunt on titllen el missatge de l’alcaldessa “d’inadequat” i reivindiquen “que la millor demostració de la valoració del nostre treball seria escoltar i treballar en les nostres reivindicacions”.

Guanyem ha definit el missatge de Madrenas com a “inaudit” i ha recordat que mai s’havia utilitzat la llista de correus electrònics dels treballadors amb “aquesta clara intencionalitat partidista”. Des del grup municipal expliquen que els missatges a tots els treballadors només s’envien en ocasions assenyalades i despolititzades. Des de Guanyem recorden que el codi ètic signat per tots els regidores i regidores, inclosa l’alcaldessa Marta Madrenas, indica que les persones subjectes al document han de comportar-se amb els següents principis ètics: “Imparcialitat, independència i neutralitat, garantint les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflicte d’interessos”. Des de Guanyem han advertit que estudiaran si s’ha incorregut en una infracció del codi ètic del consistori

Des del principal partit a l’oposició subratllen que és un fet “simptomàtic que demostra la feblesa d’un govern en minoria incapaç d’arribar a acords amb la resta de forces polítiques”. “Girona no es mereix que s’utilitzi la institució per fer campanya i intentar posar en contra de la resta de grups municipals totes i les treballadores i treballadors de la casa”, han advertit en un comunicat, on han reclamat a Madrenas que “es dediqui a governar la ciutat”.