LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona diu que la proposta d’inversions del govern “no s’adequa a la urgència que viu Girona”

· Cristina Andreu: “El govern està malgastant una oportunitat per invertir on la ciutat més ho necessita”

Guanyem Girona ha lamentat que el govern gironí encara no hagi presentat cap proposta de pressupostos i que ho hagi substituït per una proposta d’inversions que ha definit com “erràtica”. Així, des de la formació municipalista han advertit que el document que els hi ha fet arribar el govern de Marta Madrenas “no s’adequa a la urgència social i econòmica que viu Girona”. Cristina Andreu, regidora del principal grup a l’oposició, ha lamentat que “el govern està malgastant una oportunitat per invertir en aquelles àrees on la ciutat realment ho necessita”. “Veient les partides sembla que aquí no hi hagi hagut cap crisi i que no sigui necessari replantejar com encarem aquest 2021”, ha criticat Andreu. Així, des de Guanyem exigeixen al govern que “entengui d’una vegada la gravetat de la situació” i que faci “una proposta global de ciutat d’acord amb les necessitat del moment i que miri a mitjà i llarg termini”. En aquest punt, Andreu ha lamentat que la pròrroga de les ordenances fiscals ja va ser una “oportunitat perduda” per adaptar els ingressos del consistori a l’emergència.

“Ens acostem a febrer del 2021 i encara no tenim notícies de quin és el pressupost que es vol per aquest any. Són els pressupostos per fer front a la pandèmia i són els més importants en molts anys. No es pot deixar de banda i prorrogar uns comptes que no estan pensats per una situació de greu crisi com la que vivim”, ha explicat. En aquest sentit, Andreu ha lamentat que JxCat i ERC estiguin “més pendents de les eleccions catalanes i de les batalles partidistes que de pensar en el futur de Girona”. Per a Andreu “s’està perdent l’oportunitat de fer uns pressupostos realment transformadors, adaptats a les demandes reals i que marquin un rumb per a la ciutat”.

Des de Guanyem defineixen aquest document com “un nou episodi de la desorientació del govern de Girona”, que, diuen, “és incapaç de marcar un rumb clar per a la sortida de l’emergència social i econòmica que patim”.

Finalment, la regidora Cristina Andreu també s’ha mostrat escèptica amb la capacitat del govern per arribar a fer realitat la majoria dels projectes que ha posat sobre la taula. La regidora de la formació municipalista ha recordat que alguns dels projectes inclosos “fa més de tres anys” que compten amb una partida pressupostària i que continuen “tan encallats com el primer dia”. En aquest sentit, Andreu ha explicat que la gestió del govern en l’execució dels pressupostos de l’any 2020, que Guanyem va qualificar “d’ínfima”, ha demostrat la manca “de voluntat i de capacitat del govern a l’hora d’executar iniciatives que millorin les vides de les veïnes i veïns”.