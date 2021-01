VENEÇUELA

Veneçuela condemna el bloqueig per Juan Guaidó de fons per a les vacunes contra Covid-19

El bloqueig econòmic a Veneçuela és minimitzat per la majoria dels mitjans de comunicació.

L'Organització veneçolana Sures va rebutjar l'acció liderada per un grup d'advocats que busquen impedir que el Govern Bolivarià recuperi l'or confiscat il·legalment pel Banc d'Anglaterra, el qual busca ser usat per a adquisició de les vacunes contra la COVID-19.

"Inacceptable. Advocats del fictici govern de l'ex diputat Guaidó rebutgen la proposta del govern legítim de Veneçuela per destinar recursos retinguts il·legalment pel Banc d'Anglaterra a l'adquisició de les vacunes contra la COVID-19 ", van manifestar al seu compte a Twitter.

Davant el comunicat de Sures la vicepresidenta Executiva de Veneçuela, Delcy Rodríguez, va respondre al seu compte Twitter, qualificant de cruel i perversa aquesta acció encapçalada per Juan Guaidó (i el seu 'govern' recoengut pel Regne Unit) per acarnissar-se contra el poble veneçolà a l'impedir que el govern legítim veneçolà accedeixi a la compra de la vacuna contra la COVID-19.

Per la seva banda, el canceller de la República, Jorge Arreaza va assegurar que aquesta és una altra "prova de la crueltat de Guaidó i la seva banda ... impedeixen que el Banc d'Anglaterra alliberi l'or bloquejat de l'Estat veneçolà per comprar vacunes per al combat contra la COVID -19 "

És important recordar que l'any 2019 el Banc d'Anglaterra va confiscar il·legalment lingots d'or propietat de l'Estat veneçolà, valorats en uns 2.000 milions d'euros. Segons diversos membres del govern de la República de Veneçuela aquest bloqueig de recursos formen part del pla desestabilitzador promogut per la ultradreta veneçolana que busca crear caos i fam al poble veneçolà. D'altra banda, el bloqueig econòmic a Veneçuela és minimitzat per la majoria dels mitjans de comunicació.