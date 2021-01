Aigua

L’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) es consolida com a ens de referència per la gestió pública de l’aigua a Catalunya

Avui dijous 28 de gener s’ha celebrat la 5ª Assemblea General de l’AMAP. A la trobada han assistit tant els membres adherits com els nous associats que s’hi acaben d’integrar. L’Associació segueix el seu creixement any rere any, i amb els 12 municipis que s’han incorporat aquesta Assemblea, ja disposa de 49 membres, que representen al 45% de la població catalana. L’AMAP incrementa la seva diversitat territorial, i incorpora municipis governats per gairebé tots els colors polítics.

L’Assemblea ha constatat el fort impuls que estan tenint els processos de remunicipalització a Catalunya; de fet, 19 dels membres de l’AMAP estan abordant la recuperació de la gestió directa del servei d’aigua els propers dos anys. La més propera, la de Girona, Salt i Sarrià de Ter, que es farà efectiva aquest mes d’abril.

Per tot plegat, s’ha acordat que l’AMAP intensifiqui el suport tècnic a aquests municipis implicats en remunicipalitzacions, així com aquells que puguin estar els propers anys en situacions similars, degut al venciment de les concessions municipals d’aigua potable, sovint amb durades de dècades.

Entre d’altres, l’Assemblea ha acordat impulsar les modificacions legislatives per eliminar les restriccions a les remunicipalitzacions, garantir l’accés a l’aigua a totes les llars a través d’una tarifació social ambiciosa, i vetllar per a que els fons europeus NextGeneration que s’adrecin al sector de l’aigua recolzin la gestió pública de l’aigua i no als conglomerats empresarials.

Ajuntaments

Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Berga, Cardedeu, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Corbera de Llobregat, El Prat de Llobregat, El Masnou, El Pla de Penedès, Girona, Gramenet, Guíxols, La Bisbal d’Empordà, Lleida, Maçanet de la Selva, Mediona, Mogoda, Molins de Rei, Mollet, Montcada i Reixac, Montmeló, Montornès del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Piera, Ripollet, Sabadell, Salt, St. Boi de Llobregat, St. Cugat del Vallès, St. Iscle de Vallalta, St. Pere de Torelló, St. Quirze del Vallès, St. Vicenç de Torelló, Sta. Coloma de Cervelló, Sarrià de Ter, Sobremunt, Tàrrega, Terrassa, Torelló i Vilassar de Dalt), Operadors públics de gestió de l’aigua (3: Aigües del Prat, Barcelona Cicle de l’Aigua, i Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal) i Entitats (3: Enginyeria Sense Fronteres, Ecologistes en Acció i Grup de Defensa del Ter).