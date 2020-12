GUANYEM GIRONA

Guanyem Girona porta al ple un text que busca el compliment efectiu de les mocions aprovades

· Proposen la creació d’un apartat al portal de transparència per tal que la ciutadana i els grups municipals puguin fer seguiment del seu progrés

Guanyem Girona presentarà al proper ple de dilluns una moció que demana fer efectives les mocions aprovades anteriorment al plenari municipal. El principal grup a l’oposició ha explicat que des que va començar el mandat els grups municipals han presentat fins a 86 mocions. D’aquestes, 60 s’han aprovat i més de la meitat, 32, han comptat amb el vot favorable del govern. Les entitats ciutadans, per la seva banda, han presentat 11 mocions i el govern ha votat favorablement a 6 d’elles. Tanmateix, Lluc Salellas, cap de l’oposició al consistori gironí ha assenyalat que “la gran majoria de projectes aprovats al ple estan aturats” i ha acusat el govern Madrenas de votar afirmativament a moltes de les mocions “per obtenir el titular, però sense tenir cap intenció d’executar-les”. Salellas ha indicat que “el desinterès per tirar endavant projectes treballats pels grups municipals i les entitats veïnals genera una desafecció amb la política i que resta valor al ple de l’Ajuntament de Girona”.

Salellas ha posat com a exemple la pacificació de plaça Catalunya, una iniciativa aprovada amb el vot favorable del govern però que a dia d’avui és lluny d’executar-se “per manca de voluntat política”. Així, ha recordat que a principi d’any es va votar per unanimitat la pacificació d’aquest espai amb el compromís que estigués enllestit abans del 2020. El cap de l’oposició ha indicat que a dia d’avui aquesta iniciativa que ERC va portar al ple queda molt lluny d’assolir-se i que el pla de govern signat entre Madrenas i els republicans fins i tot el “rebaixa” i només es limita a assenyalar que “s’avançarà” cap a la peatonalització de la plaça. “Si el govern no vol que l’espai sigui d’ús exclusiu per a vianants o no té la intenció o capacitat de complir els terminis, el que hauria d’haver fet és votar-hi en contra en el seu moment. Un cop aprovada la moció, però, hauria de fer el possible perquè sigui realitat”, ha argumentat Salellas.

Guanyem també destaca com a “prioritari” el compliment de les mocions ciutadanes. Salellas ha posat com a exemple la moratòria de pisos turístics a tota la ciutat, una moció que va presentar l’Associació de Veïnes i Veïns del Barri Vell amb el suport de la gran majoria d’AVVs de Girona. El text es va aprovar al maig al plenari però des de llavors el govern ha fet “mans i mànigues” per evitar-ne el compliment íntegre. En aquest sentit, Salellas ha destacat “la importància per a la salut democràtica de l’Ajuntament que es compleixin les iniciatives treballades per part de la ciutadania i que tiren endavant gràcies al suport de la majoria de regidores i regidors, és a dir, dels representants de la majoria de gironines i gironins”.

Més enllà del compromís per part del govern d’executar allò aprovat al ple, el text que portarà Guanyem a votació demana també la instauració d’un mecanisme que permeti fer el seguiment de les mocions. Salellas ha explicat que ni els grups de l’oposició ni la ciutadania tenen cap sistema per avaluar l’estat d’execució dels acords i que aquesta mancança “facilitat la inacció del govern, que ho va guardant tot en un calaix”. Des de Guanyem proposen un sistema informatiu dins del portal de transparència, que periòdicament es faci públic un informe sobre l’estat de les mocions i que a les comissions informatives s’informi dels progressos.

D’altra banda, Salellas ha insistit en la necessitat d’establir aquest mecanisme per evitar que es “facin volar coloms”. Com a exemple, el cap de l’oposició ha citat una moció de Ciutadans que es va presentar en plena pandèmia i que proposava donar 300€ a cada autònom. La moció va aprovar-se amb els dos vots positius de Ciutadans i amb les 25 abstencions de la resta de formacions. “Ens hem trobat persones que ens preguntaven sobre aquest ajut però sabem no hi ha voluntat d’impulsar-la. Si Madrenas, que és qui controla els comptes municipals, sap que això és irrealitzable o simplement no ho vol, hauria d’haver votat en contra per tombar la proposta”, ha indicat Salellas. “Permetre l’aprovació de coses que saps que no compliràs dona una imatge de gestió poc seriosa”, ha reblat.

Finalment Salellas ha volgut destacar altres mocions aprovades i de les quals “no se n’ha tornat a saber res” com són la construcció d’un tanatori comarcal, una campanya per reduir l’ús dels plàstics d’un sol ús als mercats municipals, implementar mesures per potenciar l’ús de la bicicleta o desencallar els plans de la Devesa i les Pedreres.