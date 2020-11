Sanitat pública

Veïnat i professionals es mobilitzen pel nou CAP de Fort Pienc de Barcelona

L’Equip d’Atenció Primària Passeig Sant Joan ha estat durant més d’una dècada dividit “temporalment” en dos CAP, el de Passeig Sant Joan i el de Carles I. La falta d’espais i infraestructures arrossegada durant aquests anys ha fet que s'anessin perdent algunes dotacions pròpies de l’Atenció Primària.

Per això al Pacte de Ciutat del 2008 ja hi consta la planificació del nou CAP Fort Pienc a Gran Via amb Nàpols.

Han passat 12 anys i encara hi ha litigis per l’expropiació dels terrenys prèvia al concurs que ha de fer l’Institut Municipal de l’Habitatge (IMHAB) amb dues àrees de l’Ajuntament, Salut i Habitatge. No es preveu doncs que s’iniciï la construcció d’aquest en una data propera si no pressionem l'Ajuntament i el Catsalut perquè així sigui.

Amb la pandèmia de Covid-19 i el tancament de Carles I al mes de març, la situació s’ha fet insostenible. Per aquest motiu, al juny vam iniciar mobilitzacions i se’ns va prometre un annexe amb 10 consultes que havia d’estar acabat el 15 d’octubre, i no s'ha construït.

Posteriorment se’ns va ajornar la data d’entrega per al 14 de desembre. I ara ens diuen, sense vergonya, que tampoc no estarà llest en aquesta data. Mentrestant, veiem com les ampliacions dels hospitals es construeixen en poques setmanes!

Per això la Plataforma nou CAP Fort Pienc ja! (que reuneix ja 35 entitats adherides al manifest, amb el suport de més de 250 adhesions individuals més) reclama una reunió urgent amb el consistori i el departament de Salut, i convoquem totes les veïnes i veïns dels barris de Fort Pienc i Dreta de l’Eixample a un acte de protesta el proper DIJOUS 19 DE NOVEMBRE de 19 a 21h a la cruïlla de Nàpols amb Gran Via.

En aquest acte, on s’han programat diverses activitats musicals i artístiques, es mantindran les distàncies de seguretat i s’haurà de dur mascareta.

Prèviament, per fer difusió de l’acte, s’ha convocat el veïnat a una encartellada el dia 17 de novembre a les 12h i/o a les 19:30h. Se sortirà des de davant del CAP Passeig Sant Joan.