Repressió

"Anna Gabriel ha estat declarada en rebel·lia, i com a tal s'ha de lliurar a les autoritats competents"

Amb aquestes paraules la defensa d'Anna Gabriel, considera que el missatge del Tribunal Suprem español és "molt nítid"

El Tribunal Suprem espanyol (TSE) ha rebutjat remetre la causa de l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, als Jutjats d'Instrucció de Barcelona, tal com havia demanat la seva defensa. Així n'ha informat aquest dimarts en un comunicat, on també explica que el jutge Pablo Llarena ha deixat la porta oberta a formular una acusació diferent de la desobediència en la seva argumentació contrària al trasllat de la causa. En aquest sentit, la defensa considera que el missatge del Suprem és "molt nítid". "Anna Gabriel ha estat declarada en rebel·lia, i com a tal s'ha de lliurar a les autoritats competents" lamenten en el mateix escrit. Tot plegat després que ahir el TSJC condemnés els exmembres de la Mesa del Parlament i absolgués a Mireia Boya.

Així, les autoritats competens són la Policia Nacional espanyola o la Guàrdia Civil, i ser traslladada al TSE per declarar davant del jutge instructor. Només en aquell moment es podrà prosseguir la causa contra ella, i valorar aleshores "la responsabilitat criminal que pugui derivar-se d'una eventual actuació delictiva de naturalesa pública".