Ensenyament

USTEC-STEs:"El decret de Plantilles obre les portes a viure situacions de discriminació de gènere"

USTEC-STEs des del 2014 està recollint testimonis de dones (també d’homes però en aquest cas representen un 6% de les denúncies) que exposen situacions que entenem que són clarament de discriminació de gènere i conseqüència del desplegament i aplicació del Decret de Plantilles (39/2014). Ens consten desenes de casos de discriminació cap a les docents que es troben en situacions lligades a la maternitat (embaràs, lactància, reducció de jornada per cura de fill/a, compactació de la reducció de jornada per cura de fill/a, compactació de la lactància, excedència per cura de fill menor de tres anys, etc.).



Les situacions més habituals que constata són:

• Docents que han estat ocupant una destinació provisional a proposta de la direcció del centre en els cursos anteriors i que per al proper curs la Direcció NO ELS FA PROPOSTA DE CONTINUÏTAT en tenir coneixement de la situació lligada a la maternitat.

• Dones docents que han participat en entrevistes amb les direccions dels centres educatius per poder ser proposades per ocupar una destinació i que finalment NO HAN ESTAT PROPOSADES en tenir coneixement de la situació lligada a la maternitat.

• Dones docents que en els cursos anteriors han ocupat un càrrec de direcció o de coordinació i que per al proper curs 2020-21 HAN ESTAT CESSADES EN EL CÀRREC coincidint amb la seva situació lligada a la maternitat.

• Dones docents que durant el present curs han estat gaudint dels diferents permisos i reduccions de jornada relacionats amb la maternitat i que per al curs 2020-21 no solament NO HAN ESTAT OBJECTE DE PROPOSTA DE CONTINUÏTAT sinó que han vist com la Direcció feia PROPOSTA DE CONTINUÏTAT al docent que les ha substituït aquest curs.



El Decret 39/2014 i la normativa que el desenvolupa no exigeix fonamentar objectivament el fer o no fer una proposta de nomenament per ocupar destinacions i/o càrrecs de direcció o de coordinació i això està discriminant a les dones docents que es troben en qualsevol situació lligada a la maternitat estiguin patint una discriminació prohibida per la Constitució i les lleis. Les docents no tenen cap element objectiu per poder conèixer quin és el motiu pel qual la Direcció d’un centre no els hi vol fer una PROPOSTA per ocupar una destinació i/o un càrrec de direcció i/o coordinació.

Segons el sindicat, "ens trobem amb denúncies que fan explícites les situacions desagradables que han de viure les treballadores i treballadors per part dels equips directius pel fet de fer valer el seu dret a gaudir qualsevol dels permisos lligats amb les cures."



Pel sindicat, "el Departament d’Educació no pot romandre passiu davant qualsevol situació de discriminació cap a les dones i per tant entenem que no fer res suposa corresponsabilitzar-se d’un greu atac a la igualtat i a la discriminació. Les persones que han aportat els seus testimonis es veuen desemparades i expressen la seva por a les represàlies al denunciar els fets.

Així mateix demanem que el Departament d’Educació ens insti a debatre la renovació del Pla d’Igualtat d’Educació aprovat el 20 de gener del 2015 que hauria hagut de veure la llum aquest 2020, en tant que els plans d’igualtat s’han de renovat cada quatre anys. En aquest document haurien d’aparèixer totes les mesures que el Departament pensa dur a terme per tal d’evitar aquestes discriminacions i que nosaltres pensem que haurien de començar per l’anul•lació del Decret de Plantilles i totes les seves aplicacions".