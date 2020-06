Guanyem Girona lamenta que l’Ajuntament obri les escoles bressol sense haver arribat a un acord amb els treballadors

Guanyem Girona s’ha fet ressò del comunicat publicat pels sindicats presents a la Junta de Personal i Comitè d’Empresa que aquest divendres ha mostrat la seva disconformitat davant la reincorporarció dels infants a les escoles bressol prevista pel proper 2 de juny. El text sindical demana que els infants no s’incorporin al centre fins que els protocols estiguin “ben revisats i pactats”. Per a Guanyem, la denúncia sindical demostra que “un cop més el govern gironí actua de forma precipitada i sense acord amb les treballadores i treballadors”. “Les educadores començaran el cap de setmana i l’única cosa que tindran clara és que dilluns hauran de treballar, però no saben ni on ni com ni en quines condicions”, ha lamentat el regidor Pere Albertí, que ha subratllat la necessitat de clarificar i acordar els protocols d’actuació perquè la situació no sigui “un desgavell que posi en risc la seguretat i salut d’infants, famílies i educadors”.

En aquest sentit, des de Guanyem han denunciat també que l’Ajuntament ha fet arribar un esborrany de protocol a les treballadores i treballadors abans que aquest s’hagi pactat com a definitiu amb els sindicats. “Ens trobem un cop més en un cas on el govern gironí tira pel dret. La manca de planificació política acaba apretant terminis i carregant de pressió tècnics i treballadors”, ha afirmat Albertí. El comunicat enviat pels sindicats ha qualificat la situació de “greu desatenció vers el col·lectiu”.

El regidor de la formació municipalista també ha advertit que des de la Intersindical-CSC han avisat que l’Ajuntament no està complint alguns dels acords. Des del sindicat indiquen que aquesta mateixa setmana els centres estan rebent instruccions per canviar els protocols a última hora. Es queixen que “s’han canviat les regles del joc” i que ara els hi han demanat que truquin als alumnes amb necessitats educatives especials per oferir-los una plaça al centre. També han assenyalat que hi ha malestar perquè el procés de preinscripció s’està fent al mateix moment que es prepara la tornada a l’activitat, cosa que duplica les tasques que han de realitzar els equips directius.

Incorporació de dues educadores

D’altra banda, Guanyem Girona ha celebrat que el proper curs s’incorporaran dues educadores noves a les escoles bressol públiques de la ciutat. El grup municipal ha recordat que aquesta va ser una de les condicions que va introduir per poder aprovar els pressupostos d’enguany. “En la lluita contra les desigualtats socials i d’oportunitats és vital ser-hi des del principi. La fase educativa de 0 a 3 anys és vital i tenir més professionals dedicats a educar les criatures és una gran notícia per a tothom”, ha afirmat Pere Albertí.