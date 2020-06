automòbil

Nissan confirma el tancament de les seves fàbriques a Catalunya

A l'octubre del 2017 el govern espanyol, la corona i la majoria de partits polítics i mitjans de comunicació espanyols afirmaven que amb la independència marxarien de Catalunya moltes empreses estrangeres. Ara bé, es quedarien al Principat si 'seguia formant part d'Espanya'

Nissan ha confirmat aquest matí que tanca les seves fàbriques a Catalunya: Sant Andreu de la Barca, Montcada i Reixac i Zona Franca, el centre de muntatge. En total, es perdran 3.200 llocs de feina directes i més de 20.000 d’indirectes.

Els rumors d’un possible tancament van fer que, ja a principis d’any, els treballadors comencessin una sèrie de protestes, que van quedar aturades el mes de març per la pandèmia del coronavirus. Actualment, la meitat de la plantilla està en un ERTO i, des del 4 de maig, hi ha una vaga indefinida. Amb la decisió de l’empresa nipona, milers de persones s’enfronten a un futur incert.

Un tancament que li costarà a l'empresa japonesa més de 1.000 milions d'euros Nissan ha comunicat a el Govern espanyol el tancament de la seva planta de Barcelona, una decisió que l'Executiu espanyol diu que "lamenta".