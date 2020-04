COVID-19

Guanyem Girona demana que l’àrea d’Educació de l’Ajuntament centri els esforços en les famílies amb més dificultats

La pandèmia del COVID-19 ho ha trastocat tot, també el curs escolar, que ha quedat mig suspès. Quan el 12 de març els alumnes van deixar d’anar a les escoles i instituts les noies i nois del nostre país van deixar de rebre uns continguts i aprenentatges. Ara la conselleria d’Educació està intentant suplir la manca de classes per mitjà d’eines telemàtiques. Per al grup municipal Guanyem Girona, però, el Departament d’Educació no es pot limitar a oferir solucions per treballar online i per aquest motiu demana que es coordini amb l’Ajuntament de Girona per tal d’arribar a totes aquelles famílies que no disposen d’internet, dels dispositius adequats o del coneixement per a utilitzar-los. El regidor del principal grup a l’oposició Pere Albertí ha advertit que “malgrat els esforços, la iniciativa de la Generalitat pot deixar els alumnes amb més dificultats socioeconòmiques enrere, agreujant així la problemàtica de la segregació escolar. ”

Albertí ha argumentat que es donen diversos elements que dificulten l’accés a aquestes vies d’ensenyament per a moltes famílies durant el confinament. Així doncs, Guanyem identifica factors com la feina dels pares i mares, els seus recursos i coneixements tecnològics o les competències lingüístiques que poden dificultar l’accés a l’educació telemàtica. “Hi ha pares que treballen en feines de caràcter essencial i que han de deixar la mainada sola a casa, sola o cuidada per algun germà gran, d’altres que no tenen o ordinadors o tauletes o internet o que les han de compartir entre germans i n’hi ha d’altres que potser són massa petits per saber utilitzar les eines i els seus pares no els poden ajudar perquè no tenen els coneixements tecnològics”, ha indicat Albertí. Des de Guanyem han subratllat que el cas de Font de la Pólvora és “especialment preocupant” perquè els talls de llum continuats “impossibiliten el correcte desenvolupament educatiu de la mainada confinada.”



“Les institucions han de tenir en compte aquestes qüestions i fer un esforç extra per arribar-hi de manera que els alumnes puguin continuar aprenent i treballant i no quedin encara més enrere”, ha apuntat Albertí, que ha suggerit que l’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, “faci de pont” entre les famílies i la conselleria d’Educació. Així, Guanyem demana que s’asseguri un “seguiment de tota l’activitat de la mainada gironina, posant el focus en aquelles famílies que es creu que poden tenir més dificultats per seguir el ritme.”



En aquest sentit, la formació municipalista creu que l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Girona s’hauria de posar al servei de les escoles per ajudar-les a arribar a tot l'alumnat facilitant-los les eines necessàries per adaptar-se a les realitats de cada família. Al mateix temps, demana que des de l’àrea de Joventut es comenci a treballar amb recursos com els emprats al tallers d’èxit escolar. “Si no actuem amb celeritat, les diferències educatives entre l’alumnat de la ciutat s’accentuarà, agreujant la problemàtica de segregació escolar contra la que des del Consell Municipal d’Educació estem lluitant des de fa anys”, ha reblat Albertí.

Sol i esbarjo per a les criatures

Finalment, Guanyem Girona també ha volgut obrir una reflexió sobre la manca de sol i possibilitats d’esbarjo després de 20 dies de confinament. Per a la formació municipalista, la manca d’espais per esbargir-se o simplement prendre el sol pot agreujar les diferències socials. “El confinament s’allargarà i també el patiment de moltes criatures que no poden fer una cosa tan bàsica com moure’s o respirar aire fresc” ha indicat Albertí, que ha recordat que “des de dimecres a Itàlia es permet que els nens i nenes surtin amb un adult a fer una petita passejada.” Per a Albertí és imprescindible que les institucions sanitàries comencin a pensar mecanismes per permetre aquests canvis a mesura que es vagi relaxant el confinament “garantint, això sí, que siguin segures per a tota la societat.”