Guanyem Girona denuncia la manca de protecció dels treballadors del camp social

Guanyem Girona denuncia que moltes educadores socials de centres residencials continuen desenvolupant les seves tasques sense disposar del material protector necessari per a fer-ho de manera segura. Des de la plataforma municipalista asseguren que el col·lectiu dels treballadors socials se sent “invisiblitzat”. “Ens trobem que hi ha professionals que han de tenir cura de persones molt vulnerables com menors amb discapacitats, gent gran amb un alt grau de dependència o dones i fills que han patit violència intrafamiliar, per posar alguns exemples, a qui no se’ls hi ha fet arribar uns protocols d’actuació clars ni se’ls hi ha distribuït el material necessari”, ha lamentat la regidora Cristina Andreu. Així mateix, des de Guanyem Girona demanen que “per la situació de vulnerabilitat dels usuaris és important que els treballadors socials realitzin tests de COVID-19”.

Cristina Andreu apunta que no és l’únic col·lectiu que es troba en aquesta situació. “Hi ha treballadors de supermercats, de la indústria agroalimentària, transportistes i de molts altres gremis que estan obligats a continuar anant a treballar però les empreses o administracions no faciliten el material necessari o les mesures de seguretat mínimes.” “Si l’Estat no decreta el confinament total i per tant permet que es continuï anant a treballar amb normalitat, com a mínim té l’obligació d’assegurar-se que les empreses que mantenen la seva activitat ofereixin als seus treballadors les mesures de seguretat necessàries com ara la distància social o l’ús de mascaretes i guants adequats”, ha apuntat la regidora de Guanyem. En aquest sentit, des del grup municipal gironí subratllen que aquesta situació suposa un risc per als treballadors i també per als usuaris amb qui hi tenen contacte i per aquest motiu reiteren la necessitat d’aturar tota activitat laboral que no sigui essencial per fer front a la crisi del coronavirus.

D’altra banda, des del grup municipal de Guanyem denuncien que “s’està fent evident la manca de previsió.” “Sorprèn que tot i saber que el COVID-19 acabaria arribant, ni l’Estat ni la Generalitat no s’abastissin a temps. Comprar amb antelació respiradors, mascaretes, guants o tests ens hagués servit per plantar-nos davant de l’arribada del virus més ben preparats”, ha observat la regidora Andreu.

Finalment, des de la formació municipalista també han demanat celeritat a l’Ajuntament per enllestir el pavelló de Palau per als sense sostre de la ciutat i per impulsar una xarxa de voluntaris. “La situació a la Sopa i a l’antiga UNED es complica dia a dia i tant els treballadors socials com els usuaris reclamen un espai que s’adeqüi a les necessitats d’un confinament prolongat”, ha assenyalat la regidora, que també ha recordat que hi ha “centenars de gironins i girionins disposats a donar un cop de mà que esperen que l’Ajuntament coordini una acció de voluntariat.”



Girona est, confinats i sense llum



Des de Guanyem també han denunciat que la situació a Girona est és “doblement preocupant” perquè a l’obligatorietat del confinament s’hi afegeixen els talls de llum deguts a la baixada de temperatures d’aquesta setmana. Cristina Andreu ha assenyalat la multinacional Endesa com a responsable de la situació de “desemparament” dels veïns de Font de la Pólvora: “Un cop més ens trobem que el mal estat de la xarxa elèctrica provoca que se’n vagi la llum quan es connecten calefactors”, ha criticat, i ha afegit que “l’Ajuntament s’ha de plantar d’una vegada davant d’aquests abusos i posar-se al costat dels veïns i veïnes.” Finalment, Andreu ha qüestionat la decisió del govern gironí que, a diferència de la resta de barris de la ciutat, no ha distribuït les targetes per a les beques menjador a casa dels beneficiaris sinó que les ha fet anar a buscar el Centre Cívic Onyar. “Això suposa una situació discriminatòria i un risc innecessari per a les famílies, que han de trencar el confinament”, ha reblat Andreu.