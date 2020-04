Guanyem Girona proposa que s’habilitin escoles per descongestionar la situació dels sensesostre

Des de Guanyem Girona asseguren que el pavelló de Palau II, habilitat des de dissabte per a l’ús de persones sensesostre, s’ha quedat petit tot i tenir capacitat per a 80 persones. El principal grup a l’oposició a l’Ajuntament de Girona ha explicat que diversos educadors socials els han informat que hi ha entre 15 i 20 persones que continuen vivint al carrer, algunes perquè no volen estar confinades al pavelló i d’altres perquè se’ls hi va refusar l’entrada per falta de places. La regidora del grup municipal Dolors Serra ha advertit que “hi ha persones d’alta vulnerabilitat que no hi han estat acceptades i l’alta concentració de gent no és ideal ni per als usuaris ni pels treballadors socials implicats.”

Per aquest motiu, la formació municipalista considera que seria indicat habilitar un nou espai per descongestionar la Sopa i el pavelló de Palau II i proposen que sigui una escola: “Les diverses aules permetrien assegurar una distància social més adequada, habilitar espais per a ús exclusiu de dones i fins i tot separar les persones que presentin símptomes de la resta. A més, el pati és un espai ideal per permetre que la gent s’esbargeixi sense haver de trencar el confinament com passa actualment.” D’altra banda, es dona el cas que hi ha persones que volen fer un confinament efectiu mentre que d’altres necessiten sortir més sovint per motius familiars o de salut. “Qui vulgui fer un confinament ben fet hauria de tenir dret a fer-lo i des de l’Ajuntament li hem de facilitar els espais i recursos necessaris”, ha apuntat la regidora.



Serra ha explicat que ja van fer arribar aquesta proposta al govern gironí durant la primera de junta de portaveus municipals, però que va ser refusada i es va optar únicament per concentrar al pavelló de Palau II tots els sensesostre que es trobaven a l’antiga UNED. La regidora ha advertit que la situació és “molt complexa” i ha lloat la feina dels serveis socials, dels voluntaris i de la gent de Som Sostre que “es troben a la primera línia frenant la pandèmia per vocació.”