Guanyem Girona alerta que la rebaixa dels costos funeraris anunciada per l’Ajuntament és “insuficient”

Guanyem Girona ha demanat que l’Ajuntament de Girona estableixi una rebaixa dels preus dels serveis funeraris “en consonància amb la situació d’emergència social i sanitària que estem patint.” El principal grup municipal a l’oposició al consistori gironí ha qüestionat la proposta feta pel govern gironí divendres on s’explicava que es fixaria un preu “al voltant dels 2.000€” per al servei més senzill indicant que “hem d’anar molt més enllà.” Des del grup municipal recorden que dins les tarifes dels serveis funeraris de l’any vigent ja hi ha disponible una opció per 2.041€ i que per tant aquesta rebaixa és “irrisòria”. Des de Guanyem lamenten aquest canvi “de cara a la galeria” i qüestionen que aporti un alleujament econòmic a les famílies que perdin membres per l’epidèmia de coronavirus. Aquesta suma no inclou les despeses per la incineració, que habitualment té un cost de 735€ i de les quals l’Ajuntament també en va anunciar una rebaixa.

La regidora de la formació municipalista Laia Pèlach ha exigit que la rebaixa de preu ha de ser “molt més dràstica perquè tenir un adéu digne és un dret.” “Les empreses privades funeràries no es poden aprofitar amb la tragèdia que estem patint per omplir-se les butxaques”, ha etzibat, i ha apuntat que “correspon a les administracions assegurar-se’n.” En aquest aspecte, la regidora ha detallat que degut a la situació de confinament, molts dels serveis que inclou el servei senzill de 2.041€ no estan disponibles i que per tant “és il·lògic que el cost sigui el mateix.” “El coronavirus ha fet augmentar el nombre de morts a la nostra ciutat però també ha fet canviar radicalment la forma amb què ens acomiadem dels nostres persones més properes. Cal que els serveis funeraris i els preus s'ajustin a aquesta realitat i l’obligació de les institucions és evitar els abusos”, ha reblat la representant gironina.



Pèlach ha explicat també que han trucat als serveis funeraris de Mémora -l’única empresa funerària operativa a la ciutat- demanant les tarifes amb els preus més econòmics i, des del grup municipal asseguren que l’empresa ha evitat informar-los sobre l’opció més econòmica i que per contra oferien un pack que s’acostava als 4.000€. Des de Guanyem condemnen l’actitud de Mémora i emplacen l’Ajuntament de Girona a difondre la normativa de preus i serveis funeraris “perquè tothom estigui informat dels seus drets.” Tanmateix, el grup municipal ha recordat que l’ordenança de serveis funeraris vigent especifica que “els titulars del servei autoritzats al municipi de Girona tenen l’obligació de prestar-los de forma gratuïta o bonificada, a les persones que, d’acord amb les indicacions dels serveis socials municipals, ho requereixin per manca de mitjans econòmics propis.” “Ens temem que l’impacte del coronavirus sigui més greu entre la gent amb problemes socioeconòmics i l’Ajuntament ha d’intercedir-hi perquè es compleixi l’ordenança i el funeral sigui gratuït”.



D’altra banda, la plataforma municipalista també ha demanat al consistori gironí que, en cas que Mémora utilitzi les cambres municipals frigorífiques del Cementiri de Girona, li cobri el lloguer pertinent a l’empresa. “És indispensable que ens assegurem que empreses que es beneficien d’aquesta crisi paguin fins l’últim euro que els pertoca”, ha reclamat Pèlach.