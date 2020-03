Guanyem Girona proposa la creació d’un cens d’ADN per multar els propietaris de gossos que no recullin els excrements

Properament s’aprovarà la nova ordenança d’animals de Girona, un text que actualment es troba en fase d’al·legacions. Per aquest motiu Guanyem Girona ha presentat un document on hi figuren un plec de propostes i modificacions que tenen l’objectiu “d’equilibrar l’ordenança, concretant aspectes poc definits i amb la voluntat de facilitar la convivència entre els propietaris de gossos i la resta de ciutadans.” D’entre les propostes de Guanyem hi destaca la creació d’un cens d’ADN dels gossos que permetria multar únicament aquells propietaris que no tinguin cura de recollir els excrements de les seves mascotes, la creació de nous espais on poder deixar-los deslligats, la millor del manteniment d’aquests o l’augment de multes a aquells propietaris que tinguin gossos sense xip o que els tinguin lligats a casa la major part del temps.

Per a Guanyem Girona el control dels excrements dels animals és una mesura “imprescindible per assegurar la bona convivència.” Es tracta d’una proposta que ja s’ha implementa a Vic, a Campdevànol i a d’altres municipis catalans i que permet focalitzar els càstigs econòmics només en aquells usuaris incívics. “Entenem que aquesta mesura és la més adequada per reduir una problemàtica evident a Girona sense castigar els amos que compleixin amb els seus deures”, ha assegurat la regidora Laia Pèlach, que ha indicat que les seves aportacions a la nova ordenança “busquen sobretot millorar els serveis als propietaris responsables”.

Pèlach ha explicat que fa setmanes que s’han posat en contacte amb propietaris de gossos i associacions naturalistes per mirar d’introduir unes al·legacions que millorin l’ordenança presentada pel govern gironí. “Ens hem trobat que el text original és ple d’indefinicions. Per exemple, no queda clar què és una zona ajardinada o sota quin criteri els policies podran decidir si un gos és potencialment perillós. Les nostres aportacions van en la línia de clarificar aquests aspectes i millorar serveis per tal que els propietaris de gossos se sentin més segurs sabent què es pot i què no es pot fer.”



La regidora de la plataforma municipalista ha destacat que la nova ordenança “ha de vetllar per la bona convivència per sobre de tot.” “L’objectiu és que en la mesura que s’afegeixen obligacions, s’avanci també oferint serveis”, ha subratllat, i ha definit la política del govern gironí sobre els animals domèstics de “coixa.” En aquest sentit Guanyem destaca l’absència d’espais municipals ben equipats per deixar els gossos deslligats i proposa que cada any s’habilitin dos espais nous repartits pels diferents barris de la ciutat. La plataforma municipalista proposta també que els actuals pipicans i els que es facin de nou comptin amb fonts d’aigua, il·luminació nocturna, ombra, bancs, dispensadors de bosses de plàstics, doble porta i un manteniment regular.



Una altra mesura proposada que segueix la idea d’oferir més serveis als propietaris és la de definir alguns espais on, depenent de l’hora del dia, es pugui portar el gos deslligat. “Hi ha places i parcs que a primera hora del matí o a última de la tarda no s’utilitzen. S’hauria de determinar alguns llocs i franges horàries òptimes perquè els amos dels gossos també en puguin gaudir”, ha assenyalat Pèlach. Guanyem també vol eliminar de l’ordenança l’obligatorietat que els menors hagin d’anar acompanyats d’un adult per passejar el gos.



El document presentat del grup municipal també incideix en la necessitat de concreció. Així doncs, Guanyem considera “poc adequat” el redactat actual de l’ordenança sobre els gossos potencialment perillosos perquè deixa a criteri dels policies municipals determinar si un gos de raça mixta pertany a la categoria i per tant s’ha de cenyir a les regles corresponents. Aquesta indefinició també s’observa en la manca de criteris clars a l’hora de permetre que els gossos puguin o no pujar al transport públic, ja que l’ordenança presentada pel govern indica que es permetrà “sempre i quan el volum ho permeti.” Des de Guanyem demanen que es clarifiquin aquests conceptes per evitar arbitrarietats.



Preservar la biodiversitat



Des de Guanyem també recorden que l’any passat es va aprovar per unanimitat una moció de l’Associació de Naturalistes de Girona que demanava que la futura ordenança d’animals tingués en compte l’impacte dels animals domèstics a la biodiversitat. D’aquesta manera, la formació municipalista ha incorporat els elements d’aquesta moció que l’ordenança presentada pel govern no contemplava com la millora de la senyalització i augment de les mesures de control dels animals domèstics en zones d’interès ecològic com la Vall de Sant Daniel, les Hortes de Santa Eugènia, les Ribes del Ter, Domeny o les Gavarres l’increment del nivell de sanció als propietaris que no portin les mascotes microxipades i un control més exhaustiu de les persones que s’encarreguen de les colònies de gats.