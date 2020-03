Solidaritat

El Consell per la República posa en marxa el Fons Republicà d'Acció Solidària

El Consell per la República i la xarxa de Consells Locals a l’interior del país està a impulsant les xarxes comunitàries de suport mutu que estan sorgint arreu del territori per lluitar contra el coronavirus i els seus efectes sanitaris, socials i econòmics.

L'acció respon a la demanda del sector sanitari i de la població per manca de material sanitari com mascaretes, bates quirúrgiques, entre d'altres, són diversos els Consells Locals que ja s’estan activant des de fa setmanes per a ajudar a cobrir les mancances d'aquests materials que es puguin donar en els nostres pobles i ciutats.



En un escrit recorden que "Per a poder donar impuls a aquestes iniciatives, i a les que vindran, i en el marc del pla d’Acció Social Republicana, el Consell per la República ha creat un Fons Republicà d'Acció Solidària on tot aquell que ho desitji pot fer aportacions econòmiques. Aquest Fons anirà íntegrament destinat a combatre el coronavirus a través de les accions que us hem descrit." Un fons amb el qual s'hi pot col·laborar a través d'aquesta pàgina (https://consellrepublica.cat/2020/03/25/fras/) per fer-hi les donacions.



En aquest sentit, també el Consell per la República també ha informat que per mostrar la màxima transparència d'aquesta acció publicaran "periòdicament la xifra recaptada i serà un comitè de gestió del Fons qui farà la distribució dels recursos entre les diferents iniciatives solidàries promogudes des dels Consells Locals."



Aquest pla d’Acció Social Republicana servirà per impulsar les diferents iniciatives solidàries engegades per fundacions, ajuntaments, associacions, etc... Un pla que compta amb l’assessorament d’experts del món sanitari i que, seguint les seves instruccions, s'ha posat en marxa la fabricació de mascaretes per a ús sanitari fabricades amb teixit barrera Fanotech®.