El Consell per la República obre una delegació a Perpinyà

El Consell per la República ha obert una delegació a la Catalunya Nord, presidida per la periodista Júlia Taurinyà i amb l’escriptor Joan-Lluís Lluís com a vice-president. La presidenta d’aquesta delegació ha signat avui a Waterloo un protocol de col·laboració amb la institució presidida pel president Carles Puigdemont. Fa un mes, ja ho va anunciar Joan-Lluís Lluís a Perpinyà durant un acte en suport als presos polítics.

En declaracions als mitjans, Taurinyà va assegurar que a la Catalunya del Nord volen ser "actors de la futura República" catalana. "La solidaritat amb els presos i exiliats ha pujat i el suport des de molts àmbits és molt fort", va remarcar.

L'exconseller Toni Comín va destacar el "lideratge molt viu" a la Catalunya del Nord i la seva "aportació imprescindible" al moviment independentista. També va agrair el "suport logístic al Principat", per exemple, en el tall de l'autopista a la Jonquera i el Pertús. "Esperem que amb aquest peu a la Catalunya del Nord el Consell per la República tingui possibilitat d'acció política", va expressar.

a presentació oficial de la delegació tindrà lloc el dijous 21 de novembre a les 11.00 al cine Castellet de Perpinyà