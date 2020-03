Per a la República

Poble Lliure continua impulsant el Consell per la República

Durant les properes setmanes, la formació farà públic el seu posicionament per a les eleccions autonòmiques del Parlament de Catalunya, en què la CUP hl té un paper central per a construir una alternativa de govern transformador i rupturista.

Després de l'acte massiu del Consell per la República a Perpinyà, Poble Lliure ha manifestat que "continuarà treballant per del Consell per la República un òrgan executiu, de coordlnacló, debat l acció política, que agrupi representants de partits l entitats compromeses amb el projecte republicà".

També ha remarcat en un comunicat que, celebra la massiva rebuda a casa del Conseller Toni Comin, la Consellera Clara Ponsatí, i el President Carles Puigdemont. L'acte organitzat pel Consell per la República i amb la col·laboració d'Òmníum Cultural l l'Assemblea Nacional Catalana va ser, per ala formació "un crlt per la unitat contra la repressió, es va donar veus als exiliats, als presos, als detinguts del 23S, als rapresaliats per les manifestacions contra la sentència, als activistes dels CDR. La unitat antírepressíva l la defensa polítíca són essencials per internacionalitzar la causa catalana. Perpinyà va ser la capital dels Països Catalans per un futur confederal í republicà".

En aquesta línia, Poble Lliure apunta que la formació va representar a Perpinyà, "l'independentisme d'esquerres i combatiu que volia donar suport a un exili que ha pogut tornar a terres catalanes i que remarca la seva solidaritat amb el conjunt de presos polítics catalans i el conjunt dels represaliats".

La formació ha assenyalat que "Poble Lliure participa al Consell de Govern del Consell per la República i de la preparació dels projectes". Ara bé, puntualitza que "si en algun moment l'òrgan i els seus projectes es convertíssin en partidistes de raformulac¡ó d'algun espai polític concret, nosaltres seseríem els primers en denunciar-ho".

Poble Lliure insisteix en que "qualsevol negociació política amb resultats positius amb l'estat espanyol vindrà amb una instítucionalltat republicana clara l contundent, com el Consell per la Rcpública i l'Assemblea de Càrrecs Electes que crida a activar definitivament i a dotar de contingut".