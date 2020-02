Repressió

Una cinquantena de persones es concentren en suport a les tres acusades durant les mobilitzacions a Reus el 23-S

L'Edgar Fernàndez, la Mariona Quadrada i el Ricard Aragonès han declarat aquest matí als Jutjats de Reus com a investigats acusats d'organitzar el tall a les vies durant les mobilitzacions del 23-S a Reus, en solidaritat a les nou persones detingudes en l’operació Judes. Com a suport a les encausades, una cinquantena de persones s'ha concentrat avui davant de les portes dels jutjats de Reus, amb el lema "La solidaritat no és delicte".

A més d'Endavant i la CUP, d'on formen part els acusats, a la concentració han participat organitzacions com Avis i Àvies de Reus per la Llibertat, l'ANC Reus o els Xiquets de Reus. També s'han presentat algunes de les persones detingudes en el marc de l’operació Judes, l’Edu, un dels detinguts el 23-S i l'Anna, companya de l'Alexis, que és un altre dels detinguts del passat 23-S.

Les tres investigades de l'Esquerra Independentista a Reus han fet una defensa política de la mobilització, declarant que hi van participar en la protesta, així com també ho van fer en altres manifestacions post-sentència del passat octubre a Catalunya.