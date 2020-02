Solidaritat

Capgirem Vic dóna 1.964€ de l'assistència a dos plens a Alerta Solidària

El passat mes d'octubre, en un context d'altíssima mobilització popular, i repressió per part del Govern de la Generalitat, a través dels Mossos d'Esquadra, i de l'Estat espanyol mitjançant totes les seves institucions repressives, l’assemblea de Capgirem havia decidit posar en pausa la dedicació institucional si era necessari assistir a les convocatòries al carrer, com ja vam explicar.

A finals d’any, però, es van celebrar dos plens municipals extraordinaris a l’Ajuntament de Vic. Un era per denunciar el caràcter antidemocràtic de l'Estat espanyol el mateix dia que es va dictar la sentència contra els presos polítics: 100 anys de presó per organitzar un referèndum. En aquell mateix ple també es va exigir l'alliberament de totes les companyes de CDR detingudes el passat 23 de setembre. L'altre ple extraordinari va celebrar-se per debatre les ordenances fiscals vigatanes.

Paral·lelament, arrel de les mobilitzacions contra la sentència del procés, desenes d'activistes van ser detingudes i, moltes d'elles, empresonades. Des de l’assemblea de Capgirem Vic es va considerar que, davant la repressió la millor resposta és la solidaritat, i es va decidir que les 4 regidores assistirien a aquests plens extraordinaris i donarien les dietes que els tocava percebre a l’organització antirrepressiva Alerta Solidària.

La donació de 1.964€ s’ingressarà al compte de l’organització per tal que els seus advocats i advocades puguin defensar i assistir jurídicament les detingudes i els seus familiars.