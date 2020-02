Repressió

Alerta Solidària celebra l'absolució dels 12 Encausats per seure's a les escales del TSJC reclamant la llibertat dels presos polítics

L'Audiència de Barcelona ha absolt de les 12 persones, que, juntament amb unes 200 més, van bloquejar l'entrada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 23 de febrer del 2018. La fiscalia demanava penes de fins a dos anys i mig de presó pels delictes de desordres públics, resistència greu i desobediència.

El Tribunal considera que la protesta d'aquell dia no és punible i entra dins de la llibertat d'expressió i crítica. D'altra banda, també conclouen que la resposta a l'acció dels mossos per neutralitzar-la va ser una resistència passiva i sense violència que no permet ser castigada per l'ordenament. Així doncs, el Tribunal reconeix l'argument dels advocats de les defenses a l'afirmar que "a les portes del Palau de Justícia no s'hi va cometre cap delicte, sinó l'expressió pura i genuïna d'un exercici de drets fonamentals" com és encandenar-se a les portes del TSJC. "

Alerta Solidària i el mateix col·lectiu Encausades TSJC, han celebrat la sentència del jutge: "Després de dos anys d'estar imputades per seure's en unes escales reclamant la llibertat dels presos polítics i les detencions dels mossos, finalment l'Audiència els ha absolt de tots els delictes".