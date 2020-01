Repressió

Segueix la ràtzia repressiva contra les protestes per la sentència del procés

Ahir al matí es va conèixer que s’havien començat a practicar detencions­ de diversos joves de la ciutat de Tarragona en relació a la seva participació a les protestes posteriors a la sentència del Tribunal Suprem contra polítics i líders socials catalans.

Axí, doncs, coneixíem la detenció de l’Edgar per part dels mossos d’esquadra, acusat falsament de danys al mobiliari urbà, aldarulls i atemptat contra l’autoritat. Avui fem pública la situació del nostre company Lluís, militant de l’organització juvenil ARRAN, falsament acusat dels mateixos delictes que l’Edgar. En el seu cas, els Mossos no el van poder localitzar. En tots dos casos, es tracta d’acusacions falses que només busquen criminalitzar la seva militància i compromís independentista.

Cal recordar que el dia dels fets, 15 d’octubre de 2019, es van produir uns greus incidents instigats per part d’alguns provocadors amb banderes espanyoles i que la resposta policial es va traduir en un llançament indiscriminat de pilotes de goma i de foam, l’entrada d’antidisturbis a l’hospital Santa Tecla, persecucions sociòpates amb la megafonia dels furgons, i moltes altres actuacions al marge de qualsevol llei o protocol. En total aquella nit es van detenir 15 joves, les quals van quedar en llibertat al cap de poques hores.

Sorprèn que gairebé 3 mesos després es duguin a terme aquestes actuacions i ens preguntem si això respon a instruccions polítiques orientades a criminalitzar el jovent i el sectors contraris a tancar per dalt el que el poble va obrir per baix. En aquest sentit, també assenyalem el govern de la Generalitat com a còmplice i encobridor de pràctiques il·legals per part dels Mossos d’Esquadra amb la creació d’arxius policials i llistes d’activistes classificats per la seva ideologia i activitat política.

S'ha decidit dur a terme la roda de premsa a l’Ajuntament de Tarragona per recordar que tant ERC com ECP van votar a favor d’una moció per tal que el consistori s’impliqués en la depuració de responsabilitats per les càrregues policials del passat mes d’octubre. Instem, doncs, a ERC i ECP­ a posar l’Ajuntament al servei de les víctimes de la brutalitat policial i també dels muntatges policials.