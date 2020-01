LLUITA INSTITUCIONAL

S'aproven dues mocions d'Independents Per Fornells

Independents Per Fornells va presentar dues mocions al darrer ple de l'Ajuntament de Fornells del passat dijous 30/01/2020. Ambdues van ser aprovades per unanimitat (7 JxCat, 2 ERC i 2 Independents Per Fornells)

La primera moció fou referent a l'ampliació de la freqüència de pas a 30 minuts del bus urbà de la línia L10 entre Fornells i Girona, i que actualment passa cada hora. Aquesta moció era la segona vegada que es presentava i va sortir arrel d'una iniciativa popular de recollida de firmes, engegada per alguns veins el passat setembre, en el marc de la setmana de la mobilitat sostenible. Aquesta iniciativa va recollir més de 900 firmes amb poques setmanes. És evident que la necessitat de millorar el servei de transport públic, igual des de fa 17 anys que es va posar en funcionament la línia L10, és una petició aclamada i una proposta important de cares a fer front a l'emergència climàtica, millorant la mobilitat entre municipis i fent-la cada vegada més sostenible. Celebrem l'aprovació i el compromís per part del Govern de l'Ajuntament de Fornells i vetllarem perquè es comenci a estudiar i que s'aconsegueixi aviat.

La segona moció presentada es titulava "Contra de la pobresa energètica, a favor de les reivindicacions de la plataforma Dignidad Font i per l'inici de la transició a un model energètic sostenible". Aquesta moció també es va aprovar per unanimitat al ple i vam comptar amb la presència i el suport dels portaveus de la Plataforma Dignidad Font de la Pólvora, que lluita incansablement contra els talls de llum sistemàtics efectuats per Endesa al seu barri, des de fa anys, i en condicions de veïns i veïns amb contractes vigents i al dia amb els pagaments. També es va aprovar, el compromís de presentar un estudi sobre l'estat actual de la situació energètica a Fornells i publicar-ho a la pàgina web, així com blindar el nostre poble a aquesta vulnerabilitat i proporcionar-li tota l'ajuda necessaria en el cas que mai succeeixi. L'equip de govern va defensar que fins a dia d'avui no hi ha hagut cap cas de tall de llum al nostre poble i que lluitaran perquè així es mantengui.