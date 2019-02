Municipals 2019

Independents Per Fornells es presentarà a les eleccions municipals

Després de diversos actes, xerrades i accions, el grup municipal Independents Per Fornells ha anunciat que es presentarà a les eleccions municipals del 2019.

Les polítiques de protecció dels drets socials i polítics, la sostenibilitat i cura de l'entorn ecològic, la defensa dels drets de les dones, del col·lectiu LGTBIQ, de les persones migrades, la garantia del dret a l'habitatge i els subministraments bàsics, la participació ciutadana i la transparència, són alguns dels eixos principals de treball d'Independents Per Fornells. Aquest diumenge el Centre Social U d'Octubre de 2017 ha acollit la presentació del ideari del projecte polític d'IPF que concorrerà a les properes eleccions municipals, previstes pel mes de maig del 2019.

Durant l'acte també s'ha votat i decidit que el model per confeccionar la llista serà avalat per una propera assemblea i es decidiran les posicions del primer fins al quart. També s'ha anunciat que a partir d'avui publiquen la seva web (ipfornells.cat) on hi recolliran el seu ideari, on es pot firmar i donar suport al grup, tanmateix, animen als fornellencs i fornellenques d'assistir a les assemblees, a fer-se simpatitzant del nucli i a participar en el projecte.