municipals 2019

Independents Per Fornells escolleix els 4 primers candidats mitjançant el procés participatiu

Aquest diumenge, el grup d'Independents Per Fornells ha realitzat la seva Assemblea Constituent Oberta al Centre Social U d'Octubre de 2017 on ha ratificat el seu codi ètic i de conducta entre tots els i les simpatitzants del grup. També ha procedit a l'elecció de les primeres posicions de la llista electoral per a les properes eleccions municipals després d'haver realitzat un procés de participació oberta a Fornells per a postular candidatures en dues rondes, una pel cap de llista i una altra per a les posicions 2, 3 i 4.

Els resultats de les votacions i les persones que encapçalaran les quatre primeres posicions de la llista són Gerard Prat i Vilà, Anna Puigdevall i Tarrés, Adrià Vilella i Palomares i Núria Oliver i Fluvià.

Independents Per Fornells emplaça a la gent del poble a participar en els pròxims passos de participació com serà la confecció del programa electoral. Tanmateix, animen als fornellencs i fornellenques d'assistir a les assemblees, a fer-se simpatitzant del nucli i a participar en el projecte.