Municipals 2019

Acte Final Campanya d'Independents Per Fornells

El passat dimecres 22 la candidatura Independents Per Fornells va realitzar el seu acte final de campanya amb la presència de la Natàlia Sànchez, diputada de la CUP-CC al Parlament de Catalunya i amb botifarrada popular en acabar. L’Anna Puigdevall, candidata número dos, va explicar com ha anat aquest primer any de vida del projecte d’Independents Per Fornells, com es gestiona i com funciona el model assembleari i que han estat el primer partit en elaborar un procés participatiu per a l’elecció del seu cap de llista. En Gerard Prat, alcaldable, va detallar com s’ha organitzat el programa electoral i la campanya i els àmbits que treballen a cadascun dels blocs que han fet: Ajuntament i transparència, Ciutadania i igualtats i Territori i sostenibilitat. Va destacar que aposten per millorar el model de poble fent-lo més participatiu per a tots els veïns i les entitats, amb un ajuntament més transparent, amb una gestió del territori més democràtica, com per exemple impulsant una consulta popular vinculant per l’ampliació substancial del POUM, apostant per la sostenibilitat en mesures com l’impuls de les energies renovables al municipi, la millora del percentatge de recollida selectiva amb mesures com el porta a porta i la transició cap al residu zero, l’impuls del centre cultural La Sitja, l’aposta per una gestió municipal emmarcada en el Bé Comú, la implementació de pressupostos participatius des de l’Ajuntament, la dinamització dels joves del municipi amb la creació d’un espai o d’una brigada municipal, l’estudi de la creació d’un centre de dia per la gent gran, el foment la solidaritat internacional amb el voluntariat i la cooperació internacional, la creació d’horts comunitaris autogestionats, la protecció de tots els drets i les persones amb risc de vulnerabilitat i el ferm compromís amb la construcció de la República Catalana des del municipi transformador.

També van remarcar que han basat aquests mesos d’actes, propostes i aquesta campanya electoral en la sostenibilitat ambiental i econòmica, apostant per les xarxes socials (@ipfornells) des del primer dia i repartint el programa electoral als comerços i actes i, sobretot, fent-lo descarregable a la pàgina web (www.ipfornells.cat). Van destacar que la campanya els ha costat un total de 739,95€ i que això ha suposat un cost de 25 cèntims per habitant.