Independents Per Fornells (IPF) aconsegueix els 2 primers regidors a l'Ajuntament de Fornells després dels 264 vots aconseguits en les seves primeres eleccions, després d'un any de feina. Els regidors que representaran l'assemblea al Ple són en Gerard Prat Vilà i l'Anna Puigdevall Tarrés. En declaracions feliciten a la majoria absoluta revalidada per JxCat i els 2 regidors d'ERC, però valoren molt positivament el resultat per ser la primera vegada. Per altra banda, consideren que els vots són un reflexe que hi ha bastanta gent que busca un impuls nou al poble, que sobretot millori la transparència i la participació ciutadana, en temes com per exemple el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) o la participació en els plens de l'Ajuntament. Asseguren que treballaran incansablement per seguir teixint forces durant aquests quatre anys i aconseguir coses pel municipi en benefici de tots i totes.