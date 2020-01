Acte de comiat

Isabel-Clara Simó descansarà al costat d'Ovidi Montllor

Alcoi donarà l’últim adeu a l’escriptora, medalla d’or i filla predilecta de la ciutat, Isabel-Clara Simó, el proper divendres al migdia en un acte “senzill i auster” en el cementiri de Sant Antoni Abad. Amb aquest homenatge, Isabel-Clara Simó descansarà per sempre al costat del seu amic, Ovidi Montllor, en el lloc destinat a les personalitats més rellevants de la població.

El comiat començarà a la porta del cementeri per a recórrer un breu trajecte fins al Cenotafi, depositant les restes d’una figura literària indiscutible, autora prolífica, que amb les seues obres, traduïdes a diferents idiomes, ha eixamplat la cultura i ha portat el nom de la ciutat més enllà de les seves muntanyes.

L’acte institucional estarà obert a la ciutadania, i comptarà amb la presència de la Corporació Municipal, ja que l’autora tenia les màximes distincions que la ciutat pot atorgar, medalla d’or i títol de filla predilecta, i desprendrà també un clar caràcter cultural amb un recital de frases de l’autora acompanyat de música. D’altra banda i per aquells que no puguen anar fins al Cementeri, al saló de plens de l’Ajuntament, durant tot el dijous 23 de gener, en horari de 9 a 20 hores, i el divendres de 9 a 11 hores, hi haurà un llibre d’honor acompanyat de les banderes institucionals perquè els ciutadans puguen acomiadar-se d’aquesta filla d’Alcoi.

L’acte per donar l’últim adéu va ser acordat entre la família i l’alcalde, Toni Francés, que es va traslladar ahir amb el regidor de cultura, Raül Llopis, fins al tanatori de les Corts Catalanes, per a donar l’últim adéu a l’autora de «Júlia» i moltes altres obres.