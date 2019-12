Guanyem Girona reclama que l’Ajuntament garanteixi el compliment del nou decret llei pel dret a l’habitatge

La setmana passada el Govern de la Generalitat va aprovar un decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. Tot i que hi observen un “marge de millora important”, des de Guanyem Girona han celebrat que la Generalitat actuï davant l’emergència habitacional i han destacat que les propostes incloses al text es treballessin conjuntament amb els col·lectius en defensa del dret a l’habitatge com la PAH o el Sindicat de Llogateres, que va definir el document com “un pas important en la lluita pel dret a l’habitatge.”

Tanmateix, la regidora Cristina Andreu ha subratllat que l’Ajuntament de Girona “ara té la responsabilitat d’assegurar que la ciutadania conegui aquests nous drets.” “Acabar amb els abusos dels fons voltors i dels grans tenidors passa perquè l’Oficina Municipal d’Habitatge i els Serveis Socials facin saber a les persones que atenen les noves condicions per aspirar a un lloguer social”, ha explicat la regidora. Amb la nova llei els grans propietaris estaran obligats a oferir un lloguer social a les famílies llogateres que demostrin una situació de vulnerabilitat. El text també específica que els grans propietaris estaran obligats a oferir un lloguer social abans d’interposar una demanda judicial.

Per a Guanyem Girona és “primordial” que el consistori faci un seguiment exhaustiu dels casos particulars de vulnerabilitat habitacional que es puguin incloure dins del nou decret llei i perquè vetlli perquè els grans tenidors -una categoria que amb el nou decret llei s’amplia a tot aquell qui tingui un mínim de 15 habitatges- segueixin els nous protocols. “Caldrà un control exhaustiu de les noves mesures per evitar situacions d’abús i que es cometin il·legalitats que atemptin contra els drets dels llogaters”, ha sentenciat Andreu.

Ús de la força en desnonaments

D’altra banda, malgrat l’aprovació d’aquest decret llei, el principal partit a l’oposició veu amb preocupació els possibles desnonaments a la ciutat al 2020. “Fins ara la gran feina de la PAH ha evitat molts desnonaments a Girona, però tot fa pensar que l’any que ve s’acabaran les pròrrogues i començaran els desallotjaments per la força”, ha advertit la regidora Andreu. En aquest sentit, des de Guanyem Girona s’han mostrat molt crítics amb JxCAT i el PSC, que el novembre passat al Parlament van evitar que s’aprovés un text que demanava evitar l’ús de la força per part dels Mossos d’Esquadra en casos de desallotjaments amb menors o persones vulnerables, una decisió política qualificada “d’extremadament greu i hipòcrita” per part del principal partit a l’oposició al consistori gironí.

En aquella votació JxCAT i PSC també van rebutjar que es prohibissin les càrregues policials contra les manifestacions pacífiques convocades amb la finalitat d’aturar desallotjaments. “Ens preocupa profundament que l’any que ve a Girona haguem de patir la violència policial que hem vist a Barcelona contra les persones que defensen el dret a l’habitatge”, ha reblat la regidora.