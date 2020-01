Guanyem Girona treballarà una proposta que permeti millorar el contracte de la neteja i la gestió de residus

Aquest 2020 s’acaba la pròrroga contractual concedida a Girona +Neta, l’empresa encarregada de la neteja i la gestió de residus a la ciutat. Des de Guanyem Girona valoren negativament la gestió del servei i per això la regidora Laia Pèlach ha anunciat que Guanyem plantejarà una proposta alternativa a la resta de grups municipals per treballar conjuntament en el nou model. “Actualment l’empresa no assoleix ni els mínims de neteja que serien desitjables ni ofereix un servei que permeti un reciclatge eficient a la ciutat”, ha afirmat la, que ha definit el nou contracte com “un dels grans projectes de futur de la ciutat.” En aquest sentit Pèlach a subratllat que el marge de millora en el futur contracte respecte l’actual és “immens”.

D’altra banda Pèlach s’ha mostrat preocupada perquè el futur contracte sigui un “nou nyap si el govern el vol fer sol i de forma unilateral.” “Tenim un govern en minoria i és primordial siguin proactius a l’hora de buscar consensos i treballar conjuntament”, ha avisat la regidora del principal partit a l’oposició, que ha afegit que “si Marta Madrenas i Eduard Berloso no tenen voluntat de treballar plegats es pot acabar signant un nou contracte ple de defectes i que ens hipotequi per molts anys.” “Demanem al govern que s’assegui a treballar amb tota l’oposició quan abans millor perquè no acceptarem que vinguin a última hora amb una proposta ja feta”, ha advertit Pèlach.

En aquest sentit la regidora ha plantejat una taula tecnicopolítica que permeti “establir unes bases estratègiques que posin al centre de la qüestió la necessitat de gestionar eficientment els residus a llarg termini.” En aquest punt Pèlach ha recordat que una mala gestió del reciclatge pot comportar augments de taxes “que acaben pagant totes les gironines i gironins.”

Finalment, des de Guanyem han destacat que és important que els treballadors de la plantilla de Girona +Neta “no paguin la mala gestió de l’empresa” i han assegurat que vetllaran perquè es respectin els drets dels treballadors.

Transparència amb la incineradora de Campdorà

D’altra banda, Pèlach ha recordat que Girona té “encallat des de fa anys” un dels grans projectes en la gestió de residus, la incineradora de Campdorà, aturada des de fa dos anys. Pèlach ha lamentat que “fa mesos que no es té informació sobre la incineradora” i ha reclamat un exercici de transparència al govern.