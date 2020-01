Repressió

Els Mossos d'Esquadra detenen un militant d'Arran a Tarragona

Tal i com va fer públic Alerta Solidària el passat dia 10 de gener en una roda de premsa a l'Ajuntament de Tarragona, el mateix dia que havia estat detingut l'Edgar, el Lluís, militant de l'assemblea d'Arran de Tarragona, va ser declarat en cerca i captura.

Avui a la tarda, 10 dies després, ha estat detingut per la policia autonòmica, que ha comunicat al seu advocat, Lluís Perdiguero d'Alerta Solidària, que haurà de passar la nit al calabós de la comissaria dels Mossos d'Esquadra al barri de Camp Clar de Tarragona. I que demà al dematí serà posat a disposició judicial.

Alerta Solidària no entén per quin protocol el Lluís no passarà a disposició judicial fins demà. Consideren que es tracta d'un càstig cap a la seva vinculació política, ja que després de deu dies en cerca i captura, hagués pogut ser detingut de forma planificada per tal de posar-lo a disposició judicial el mateix dia, sense causar-li més perjudici.

També ha denunciat que els fets pels quals se l'acusa es van produir el vespre del dia 15 d'octubre. Aquell dies es van produir més d'una desena de detencions i totes aquelles persones, a dia d'avui, continuen sent investigades conjuntament pels Mossos d'Esquadra, les forces policials de l'Estat i pel sistema judicial espanyol.

Un cop més, Alerta Solidària insta a les institucions públiques de la ciutat a donar suport a totes les tarragonines represaliades no sols el dia 15 i subsegüents, sinó des de les setmanes prèvies a la celebració del referèndum de l'1 d'Octubre de 2017. Des de llavors, les operacions policials i judicials repressives han afectat, i afecten a dia d'avui, a desenes de veïnes de la ciutat.

Per tal de mostrar-li públicament suport al Lluís, Alerta Solidària i les organitzacions de l'Esquerra Independentista de Tarragona han convocat una concentració demà dimarts 21 a les 9h del matí a les portes dels jutjats de Tarragona. En aquesta mateixa, convocatòria us atendrem per tal de facilitar-vos tota la informació que ens sigui possible.