12 persones a judici per defensar la Universitat pública a Girona

El judici que s'allargarà més d'una setmana, començarà aquest dilluns 20 de gener a les 10h. El Grup Antirepressiu de Girona convoca un concentració de suport davant el Palau de Justicia a les 9'30h del matí.

8 anys després dels fets, finalment es celebrarà el judici contra 12 persones que s'enfronten dins a 2 anys i 6 mesos de presó per defensa la Universitat pública de les retallades del govern d'Artur Mas. Els fets deriven de les brutals càrregues policials que es van portar a terme al Claustre de la Facultat de lletres de la UdG durant la visita del President de la Generalitat Artur Mas en motiu de la celebració del 20è aniversari de la UdG.



El judici que s'allargarà més d'una setmana, començarà aquest dilluns 20 de gener a les 10h. El Grup Antirepressiu de Girona convoca un concentració de suport davant el Palau de Justicia a les 9'30h del matí

Tot seguit reproduïm un comunicat del Grup Antirepressiu de Girona:

"12 companyes a judici per defensar la Universitat pública



8 anys després 12 companyes s’enfronten a penes de fins a 2 anys i 6 mesos de presó per plantar cara a les retallades del govern convergent encapçalat per Artur Mas. Els fets és remunten al desembre de 2011 que en motiu del vintè aniversari de la UdG, es va celebrar un acte en el qual van participar diverses autoritats, entre elles el president de la Generalitat, Artur Mas. Tenint en compte el context de retallades socials i privatització de l’educació pública, amb el conseqüent augment de preu de les taxes dels estudis universitaris, unes 400 persones de la comunitat universitària, es van concentrar a la plaça Sant Domènec per mostrar el rebuig a l'acte elitista que s’estava portant a terme a l’aula Magna de la UdG. Un excessiu i intimidador dispositiu de la Brigada Mòbil dels mossos d’esquadra va impedir als manifestants fer arribar la protesta als assistents a l’acte.



Donada la impossibilitat de poder fer arribar el missatge de protesta, les manifestants es van traslladar al claustre de la Facultat de Lletres. L’exrectora Anna Maria Geli va autoritzar l’entrada dels mossos d’esquadra a la Universitat, que un cop dins, van carregar contra totes les persones que es trobaven al claustre, ocasionant més d’una trentena de ferits. Els mossos van detenir aquell mateix matí tres estudiants que van patir abusos i maltractaments durant la detenció.



A partir d’aquell dia es va iniciar una autèntica cacera de bruixes en la qual els mossos van encabir de manera esglaonada, fins a nou persones més dins el procés judicial, acusant-les de d’atemptat, desobediència, resistència a l’autoritat, danys i lesions. Alhora, membres de la comunitat universitària que van resultar ferits per les dures càrregues policials, van presentar una denúncia conjunta contra els responsables de l’operatiu. El sotsinspector que va dirigir les càrregues va ser jutjat per les lesions provocades als manifestants, i tot i que el jutge va reconèixer que hi havia hagut una contundència excessiva, va ser absolt.



Més de 8 anys després finalment arriba un judici que la comunitat universitària – tant des dels seus òrgans de govern, el professorat i l’estudiantat – ha expressat de manera reiterada el seu rebuig i ha demanat en nombroses ocasions que s’arxivés la causa penal. Per això una vegada més us demanem de nou la vostre solidaritat per exigir l’absolució de totes les encausades. Us convoquem per aquest dilluns dia 20 de gener a les 9’30h davant del Palau de Justícia de Girona per donar suport a les companyes durant el seu primer dia de judici. Per què defensar la Universitat pública no és i no pot ser delicte."