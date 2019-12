Una cinquantena de ferits i una dotzena de detinguts en les protestes al costat del Camp Nou

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dotzena de persones en les mobilitzacions del @tsunami_dem pel "clàssic". També hi ha hagut una cinquantena de ferits. En alguna ocasió els sanitaris no han pogut fer la seva feina ja que han hagut de deixar d’atendre ferits i alçar les mans per deixar passat els furgons i agents de la BRIMO. A més, un càmera de la televisió de Barcelona betevé ha resultat ferit lleu pel rebot d'una bala de "foam".

Durant el vespre alguns ultres del F.C. Barcelona (Boixos Nois "Casuals") han llençant llaunes i altres projectils contra els manifestants independentistes al bar Mà de Morter de la Travessera de Les Corts i han apallisat a diverses persones al carrer de Felipe de Paz cantonada Emèrita Augusta.

Tsunami Democràtic preparava una accó amb motiu del clàssic Barça-Madrid que no va poder dur a terme. Es tractava de desplegar dues pancartes gegants transportades per drons sobre el Camp Nou. Així ho ha explicat la plataforma independentista en una entrevista a Catalunya Ràdio. Els Mossos van desplegar un important dispositiu de seguretat i van aconseguir interceptar els aparells. A l'entrevista, Tsunami Democràtic explica que les pancartes eren dues: una amb el lema 'Spain, sit and talk' i l'altra amb un missatge antirepressiu. La presència al Camp Nou dels dos drons amb aquests missatges hauria suposat la suspensió del partit (i visibilitzat internacionament la protesta) tal com va passar l'any 2016 en un partit Sèrbia-Albània.