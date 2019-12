Repressió

Suport a l'independentista Juli Cuéllar davant els Jutjats de Mataró

Ahir es va realitzar una concentració de suport a l'ex-regidor de la CUP i militant de Poble Lliure, Juli Cuéllar, davant els jutjats de Mataró. [Vïdeo]

Juli Cuéllar, que també és col·laborador de Llibertat.cat, va haver d'assistir als Jutjats després de la seva detenció per part dels Mossos d'Esquadra durant una manifestació i tall de l'N-II de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem espanyol, el mateix dia que es va fer pública, el 14 de setembre.

Els agents dels Mossos van portar a terme un detenció violenta del conegut independentista, davant de les persones que junt amb ell participaven a la protesta. Per aquest mutiu l'acusen d'"aldarulls", "atemptat a l'autoritat" i "desobediència."

Una cinquantena de persones van mostrar el suport a Juli Cuéllar davant dels jutjats. Abans d'entrar adeclarar, Cuéllar va afirmar que es trobava tranquil i que comptava amb una sèrie de testimonis presencials i gràfics a favor de la seva defensa.

A la concentració de suport a Cuéllar van assistir mataronins i persones arribades d'altres ciutats: hi van mostrar el suport Carme Polvillo (CUP Mataró), Francesc Teixidor d'ERC Mataró, Montse Morón de VOLEMataró, Agustí Barrera, de Poble Lliure i Xavier Pellicer d'Alerta Solidària.

Durant el judici, l'independentista va aprofitar per lliurar informes mèdics al forense i designar procurador, però no va poder declarar sobre els fets pels quals se l'acusen i serà citat encara un altre dia per prosseguir amb el judici. En declaracions a la premsa, en canvi, Cuéllar va negar les acusacions i va expressar que els qui haurien de ser jutjats són els agents que han reprimit les protestes de rebuig a la sentència, així com el responsables d'aquestes actuacions al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda, aquest matí Alerta Solidària ha demanat a la Generalitat de Catalunya que retiri l'acusació particular contra Juli Cuéllar.