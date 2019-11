Guanyem Girona qüestiona el cost econòmic i energètic de la il·luminació nadalenca

Aquest divendres s’encendran els llums de Nadal a la ciutat de Girona, la instal·lació dels quals ha tingut un cost de 267.000€ per a l’Ajuntament. Des de Guanyem Girona, però, consideren que es tracta d’una despesa “exorbitant” i “supèrflua”. La regidora Laia Pèlach ha qüestionat la il·luminació nadalenca d’enguany “quan a diversos barris de la ciutat pateixen talls de llum de forma intermitent i a Girona est diàriament”. A més, Pèlach ha assenyalat que la despesa elèctrica contradiu els principis defensats en la declaració d’emergència climàtica que va aprovar el consistori amb el suport de tots els grups municipals.

Des de Guanyem Girona qüestionen un model que amb l’arribada dels governs convergents a la ciutat, l’any 2011 carrega el cost de la il·luminació nadalenca a l’Ajuntament i no a les associacions de comerciants com era habitual. “Abans el consistori només es feia càrrec del consum elèctric, que rondava els 6.000€, però amb el model actual la instal·lació temporal ens costa més de 267.000€ a les gironines i gironins”, ha assegurat Pèlach. En aquest aspecte el principal grup de l’oposició també ha subratllat que en menys de cinc anys el cost s’ha incrementat en més de 150.000€.



A més, Guanyem ha qualificat de “desencertada” l’aposta per la il·luminació lumínica com a principal mesura per a la promoció econòmica i ha demanat propostes innovadores que permetin que el comerç local pugui “competir contra els excessos de les grans superfícies tal i com es queixaven des del sector a principis de setmana.”



Per a Pèlach aquest “dispendi” allunya la ciutadania de la política municipal perquè “menysté els problemes del dia a dia de la gent dedicant els recursos a coses prescindibles”. “El govern de la ciutat necessita un canvi de prioritats evident. La pobresa energètica ha entrat a moltes cases gironines i hem de dedicar-hi els recursos necessaris per foragitar-la”, ha afegit la regidora.



Des de Guanyem Girona també han criticat “la mentalitat centralista” de la il·luminació nadalenca tot i una lleugera ampliació lumínica cap als districtes allunyats del centre. Segons la memòria del departament de Promoció Econòmica, l’any 2013 el Barri Vell, el Mercadal i l’Eixample Nord sumaven 22 carrers il·luminats mentre que l’any passat van passar a ser 68. Pèlach hi veu un greuge cap a la resta de barris: “Sant Narcís, Santa Eugènia, Fontajau i Montilivi, per exemple, en tenien quatre entre tots i malgrat el creixement exorbitant del cost només n’han sumat cinc més”.



Prioritats pressupostàries



Per últim, Guanyem Girona ha demanat contenció en la despesa pública i ha anunciat que en la negociació dels pressupostos proposarà una reducció del cost lumínic nadalenc. “Som a les portes d’una nova crisi econòmica i no podem continuar gastant diners en elements prescindibles com la il·luminació nadalenca”, ha afirmat la regidora gironina, que ha reiterat les exigències del seu partit per tal de permetre l’aprovació dels pressupostos municipals: habitatge, sostenibilitat, educació i una solució pels talls de llum a Girona est.