23-S

Alerta Solidària denuncia que l'operació del 23-S no és de caire jurídic, sinó una maniobra política

Per a la plataforma antirepressiva, Alerta Solidària, el cas del 23-S s'ha utilitzat una vegada més com a eina política i es constata de nou la seva falta de fonamentactó jurídica, un cop han accedit a una part del sumari.

Després d'haver revisat part del sumari del cas de les persones detingudes el 23 de setembre de 2019 acusades de terrorisme, tinença d'explosius i conspiració per fer estralls, Alerta Solidària constata, com ja es va comentar en els primers. moments de la detenció de les 9 persones, que les acusacions que es fan contra aquestes no tenen cap tipus de fonament jurídic. Aixi, en cap cas els elements que apareixen al sumari fan versemblants jurídicament cap de les acusacions.

Les filtracions interessades als mitjans de comunlcacló, casualment a quatre dies de les elecclons espanyoles, segons Alerta Solidària, creen inseguretat jurídica al publicar parts del sumari sense cap tipus de contextualització, pocs segons de vídeo seleccionats l publicats entre hores de dedaracions.

En relació les declaracions d'en Jordi i en Ferran, contingudes al sumari, la plataforma denuncia que no poden tenir cap tipus de validesa jurídica en un estat i democràtic de dret. Aquestes dues persones van trigar 5 i 25 dies respectivament a poder accedir al seu advocat de confiança, un cop ja s'havien produït aquestes declaracions. Segons Alerta Solidària, les declaracions es van fer en un context de, com a mínim, coaccions i amenaces directes cap a elles i cap a les seves famílies, Van patir unes condicions de detenció sota custòdia de la Guàrdia Civil inhumanes: van ser traslladades encaputxades, van estar dies sense dormir i van ser interrogades de matinada l durant hores sense cap tipus de garantia jurídica i, per tant, en vulneració flagrant dels seus drets fonamentals incloent el seu dret de defensa. Així doncs, des d'Alerta Solidària no es dóna cap validesa jurídica a aquestes declaracions l així es manifestarà en la defensa d'aquestes persones tant en la Instància judlclal actual com en les que siguin necessàries.

Alhora, el tracte rebut per aquestes dues persones no quedarà en no res, des d'Alerta Solidària s'està treballant tant a nivell jurídic com amb instàncies nacionals i internacionals de defensa dels drets fonamentals per tal que el tracte sota custòdia policial no quedi impune.

La plataforma ha reiterat el suport a les famílies i amistats de les persones empresonades, així com de tota la restat de presos i preses polítiques i persones represaliades.