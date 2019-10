Alliberament nacional

Poble Lliure: "Amb la CUP, cap a la República Catalana"

L'organització de l'esquerra independentista expressa el posicionament polític: "Amb la CUP, cap a la República Catalana: Autodeterminació, Amnistia, Ruptura Democràtica!"

L'organització independentista Poble Lliure ha fa públic el "suport entusiasta a la candidatura de la CUP a les eleccions del proper 10 de novembre." Amb un comunicat ha felicitat militants i simpatitzants de l’espai de la Unitat Popular "per la decisió valenta i madura de no abandonar cap àmbit de lluita i assumir, també al cor de la bèstia, la defensa dels drets i llibertats del poble català."

En aquest posicionament, Poble Lliure expressa que amb la CUP "Cal preparar, doncs, la Ruptura, i cal fer-ho enfortint i empoderant el nostre poble, i afeblint a tot arreu on tinguem l’oportunitat l’estat opressor. No podem esperar càndidament cap oferta de diàleg per part dels qui saquegen la nostra societat (aparell de l’estat i IBEX35) i actuen amb tota impunitat contra els nostres drets fonamentals. El diàleg només existirà quan fem valdre els nos-tres drets." Una idea que recorden que ja van manifestar amb la candidatura del Front Republicà "en el sentit de preparar la ruptura democràtica com cal entendre la presència de representants polítics a les corts espanyoles."

En aquest sentit, Poble Lliure fa una crida "al conjunt dels sectors socials compromesos amb la lluita per la independència i la transformació social" perquè facin suport a la candidatura de la CUP a les eleccions del 10N. I ho fan insistint en la idea que "l’acció institucional de ruptura tan sols és possible quan va estretament lligada a un procés d’empoderament, organització i mobilització popular. I per tant ha d’executar-se en coordinació amb el moviment realment existent, el poble organitzat; defugint personalis-mes, vedettismes i accions individuals que sovint acaben (com hem vist recentment al parlament espanyol) en una deriva ideològica i estratègica, i en una actuació contrària als anhels i reivindi-cacions populars."