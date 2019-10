Amb la CUP, cap a la República Catalana: Autodeterminació, Amnistia, Ruptura Democràtica!

Poble Lliure fa públic el seu suport entusiasta a la candidatura de la CUP a les eleccions del proper 10 de novembre, i felicita el conjunt de militants i simpatitzants de l’espai d’unitat popular per la decisió valenta i madura de no abandonar cap àmbit de lluita i assumir, també al cor de la bèstia, la defensa dels drets i llibertats del poble català.

L’experiència dels darrers mesos i anys, marcada per la repressió, la involució autoritària de l’estat espanyol i l’acció desplegada per l’aparell d’ocupació (policial, judicial, mediàtic i administratiu) contra el nostre poble, ens demostra que aquests drets i llibertats tan sols seran realitzables en el marc d’una República Catalana independent.

I alhora, el tancament de files de tots els partits monàrquics, del PSOE a VOX, en defensa del règim i la repressió, i en contra de les demandes democràtiques d’autodeterminació i amnistia per part del poble català, demostra que l’única via a la llibertat, la democràcia i la República és la Ruptura Democràtica respecte un estat hostil i autoritari.

Cal preparar, doncs, la Ruptura, i cal fer-ho enfortint i empoderant el nostre poble, i afeblint a tot arreu on tinguem l’oportunitat l’estat opressor. No podem esperar càndidament cap oferta de diàleg per part dels qui saquegen la nostra societat (aparell de l’estat i IBEX35) i actuen amb tota impunitat contra els nostres drets fonamentals. El diàleg només existirà quan fem valdre els nostres drets.

Cam ja vam dir a l’abril, amb el Front Republicà, és en aquest sentit de preparar la ruptura democràtica com cal entendre la presència de representants polítics a les corts espanyoles. Per això expressem el nostre suport a la CUP, amb l’esperança i la confiança de poder desplegar una política de denúncia del retorn a les arrels franquistes de l’estat, i de bloqueig de les seves institucions fins que aquest no accepti negociar una solució democràtica a les demandes del poble català: L’exercici i implementació del Dret d’Autodeterminació, i l’Amnistia, el tancament de totes les causes judicials obertes contra l’independentisme i la retirada de les forces d’ocupació del nostre territori.

Insistim de nou en que l’acció institucional de ruptura tan sols és possible quan va estretament lligada a un procés d’empoderament, organització i mobilització popular. I per tant ha d’executar-se en coordinació amb el moviment realment existent, el poble organitzat; defugint personalismes, vedettismes i accions individuals que sovint acaben (com hem vist recentment al parlament espanyol) en una deriva ideològica i estratègica, i en una actuació contrària als anhels i reivindicacions populars.

Per aquests motius, cridem el conjunt dels sectors socials compromesos amb la lluita per la independència i la transformació social a expressar el seu suport a la candidatura de la CUP, i a organitzar-se des de la base per fer de les eleccions del 10N un nou pas endavant en l’articulació del moviment popular per una República Catalana independent, igualitària i democràtica.

Secretariat Nacional de Poble Lliure, 6 d’octubre de 2019