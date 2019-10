Ni presos ni exiliats

Nova denúncia contra el col·lectiu "Silenci.... rebel·leu-vos"

El col·lectiu "Silenci.... rebel·leu-vos" ha rebut una nova multa a causa de les seves accions a Madrid durant el judici. Es tracta de la cinquena per un import de 300,50 €

En aquesta denúncia, el col·lectiu assegura que es fan unes afirmacions que no es corresponen a realitat, ja que com

sempre la seva actuació va ser pacífica i respectant l’entorn en el qual ens trovàbem. "Es tracta d’un delicte de denúncia falsa comés per un funcionari públic, que és difícil de demostrar degut a la pressumpció de veracitat del funcionari públic.

Ho considerem un intent més d’intimidació i d’assetjament a la dissidència", han puntualitzat.

Després d’haver fet diverses reunions amb els comandaments dels Mossos d’Esquadra per tractar de les males praxis, no generalitzades però sistemàtiques, sense que haver obtingut cap resultat, demà dijous, dia 10 d’octubre, es reunirem de nou amb el Cap de la Regió de Tarragona dels Mossos, Josep M. Estela, per denunciar les continues actuacions irregulars (agents sense identificació, utilització de les defenses sense motiu, denúncies falses,...).