NI presos ni exiliats

Noves amenaces d’agressions a SILENCI de Madrid amb la passivitat de la Policia Nacional

Avui dimecres 29 de maig, durant l’acció de SILENCI a Madrid, la persona que la setmana passada va agredir a Lluís Pastrana, un dels portaveus de l'acció, novament amb crits ha proferit repetides amenaces d’agressions al mateix integrant del SILENCI.

Això ha succeït a menys d'un metre de distancia d'on es trobaven els agents de policia, els quals no solament no han actuat d'ofici, com és el seu deure, sinó que han rigut obertament per la situació.

Davant la recriminació per part dels membres del SILENCI, per la seva actitud de col·laboració omissiva amb l’atacant, la seva resposta ha estat un prepotent i indiferent "denúncienos".

El col·lectiu del SILENCI volem tornar denunciar públicament el sistemàtic i vergonyós incompliment per part del "Cuerpo Nacional de Policía" del deure de garantir els drets i llibertats dels ciutadans, així com el deure d'impedir i perseguir delictes.