Repressió

"Silenci...rebel·leu-vos” es reunirà amb el cap de la BRIMO

Demà, membres del SILENCI encapçalats pel portaveu i coordinador de l’acció, Lluís Pastrana, s’entrevistaran amb Francesc Xavier Pastor, Cap de la unitat antiavalots o Brigada Mòbil (BRIMO) dels Mossos d’Esquadra, a la caserna de Sabadell.

El motiu de la reunió és la necessitat, segons aquest col·lectiu, de fer desaparèixer totes aquelles unitats que tenen com a únic objectiu la repressió de la societat civil; o com a mínim la conveniència d’un canvi d’orientació radical i urgent d’unitats com la BRIMO o l’ ARRO, a les quals, el que els hauria de preocupar és garantir els drets de la ciutadania i no, al contrari, convertir-se en mers repressors d’aquests drets i llibertats.

Especialment preocupants, pel col·lectiu del “Silenci”, són totes aquelles actuacions que contravenint lleis i reglaments, han acabat sent una constant en els diversos cossos policials (CNP, GC, ME o GU). La redacció imprecisa o tendenciosa dels atestats policials, les denúncies falses, la mala praxi en la utilització del material antidisturbis, l’abús de la presumpció de veracitat dels agents, etc ... són alguns dels exemples a què es refereix el col·lectiu.

Més enllà de fer balanç de l’acció del “Silenci”, que és a punt d’acabar, i donar pas a una nova campanya que serà anunciada properament, es vol contribuir en buscar fórmules per garantir la conjugació de drets com la llibertat d’expressió, manifestació o de reunió, sense que hi hagi cap afectació a l’ordre públic, com ha estat fins ara; però també sense que hi hagi impediments a l’exercici d’aquests drets, per part dels que, precisament, tenen com a tasca garantir-los.

Amb l’objectiu d’evitar que es reprodueixin actituds similars en el cos dels Mossos d’Esquadra, també s’exposaran les amenaces, agressions, limitació en l’exercici de drets fonamentals i actituds omissives del Cuerpo Nacional de Policia, quan va vigilar l’acció del SILENCI al Tribunal Suprem a Madrid, mentre va durar el judici-farsa. Actius que sempre va ser desafiants o fins i tot repressives en alguns moments.