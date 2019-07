repressió

“Silenci... rebel·leu-vos” lamenta que el cap de la BRIMO no reconeixi "actuacions irregulars" del seus agents

Els portaveus del “Silenci... rebel·leu-vos” Ramon Torrents i Lluís Pastrana han estat reunits durant més de dues hores amb Xavier Pastor, Cap de la Brimo dels Mossos d’Esquadra. En dita reunió han repassat l’actuació dels cossos policials.

El Cap de la Unitat antiavalots, Xavier Pastor, ha mostrat sorpresa davant la petició del “Silenci” de la desaparició de la BRIGADA MOBIL, per considerar-la destinada específicament a la repressió de la ciutadania. Però també hi ha hagut sorpresa per part del “Silenci”, ja que entenen que el Cap de la Brimo evidencia el desconeixement de la concepció que té bona part de la societat respecte d’aquesta unitat.

Tampoc ha reconegut Xavier Pastor que hi hagi un tracte repressiu respecte a col·lectius que es manifesten pacíficament ni que sigui permissiva respecte de manifestacions xenòfobes i de l’extrema dreta.

El “Silenci” ha insistit en la necessitat de realitzar esforços per canviar determinades actituds d’alguns dels membres d’aquesta unitat, els quals sembla que no siguin coneixedors de la seva tasca com a protectors de la ciutadania i com a garants de drets i llibertats bàsics en qualsevol Estat, social i democràtic de Dret.

Tot i agrair la bona predisposició del Cap de la BRIMO per haver possibilitat aquesta trobada, el “Silenci” lamenta que la constant de la reunió, per part de Xavier Pastor, hagi estat la de “tirar pilotes fora”quan no volia reconèixer actuacions irregulars, habituals dels agents de la BRIMO, com el fet de no portar la identificació visible, circumstància que dificulta la denúncia d’altres comportaments denunciables, com tampoc no ha volgut entrar a valorar actuacions d’altres cossos policials com els del Cuerpo Nacional de Policia a Madrid i, ni tan sols, la d’altres unitats dels Mossos d’Esquadra com l’ARRO.

Els representants del “Silenci” han destacat que el simple coneixement i compliment rigorós del Codi d’ètica de la Policia de Catalunya per part dels Mossos d’Esquadra, seria suficient per evitar la mala praxi de determinats membres del Cos i també per canviar la seva mala imatge i, en aquest sentit, han suggerit un reciclatge periòdic dels agents per tal que refresquin els drets i llibertats que té la ciutadania, així com per tenir presents en les seves actuacions els principis que informen i limiten el Dret Penal i Processal.

No obstant les diferències de criteri, tots s‘han emplaçat per fer un seguiment i informar de les actuacions irregulars que siguin observades en l’actuació dels agents d’aquesta unitat i d’altres i, en aquest sentit, demanen la col·laboració ciutadana i la d’altres col·lectius o entitats per poder realitzar acuradament aquest seguiment i transmetre aquestes irregularitats als comandaments dels Mossos d’Esquadra, independentment de les accions judicials que corresponguin.